La salute scende in piazza, a Monterotondo arriva “La Casa dello Screening” dell’Asl Roma 5

La prevenzione medica di prossimità fa tappa nel cuore di Monterotondo. Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, Piazza del Duomo ospiterà “La Casa dello Screening“, l’ambulatorio mobile della Asl Roma 5 attrezzato per offrire esami diagnostici gratuiti, senza bisogno di ricetta medica né di appuntamento. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di contrasto alle patologie oncologiche sul territorio, portando la sanità pubblica direttamente tra i cittadini, abbattendo le barriere burocratiche e le liste d’attesa.

La clinica su ruote sarà operativa ogni giorno dalle ore 08:30 alle 17:30. Un’opportunità cruciale per la salute pubblica, rivolta a diverse fasce della popolazione residente o domiciliata nei comuni dell’Asl Roma 5, che potrà accedere liberamente a tre percorsi di screening salvavita:

Prevenzione del tumore al seno: esame mammografico riservato alle donne e persone nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 74 anni.

esame mammografico riservato alle donne e persone nella fascia d’età compresa tra i 50 e i 74 anni. Prevenzione del tumore del collo dell’utero: Pap-test e HPV-test gratuiti dedicati alla popolazione dai 25 i 64 anni.

Pap-test e HPV-test gratuiti dedicati alla popolazione dai 25 i 64 anni. Prevenzione del tumore del colon-retto: screening mirato per cittadini (uomini e donne) dai 50 ai 74 anni.

L’accesso libero in piazza rappresenta una formula strategica per intercettare anche chi, per pigrizia o mancanza di tempo, tende a rimandare i controlli di routine. Sottoporsi a questi esami significa anticipare la diagnosi, un fattore che spesso fa la differenza nel successo delle terapie.

Per i cittadini interessati che si trovassero nell’impossibilità di recarsi in Piazza del Duomo durante la cinque giorni di mobilitazione, l’Asl Roma 5 ha attivato un canale di recupero. È infatti possibile programmare un controllo in una struttura fissa contattando il Numero Verde 800 894 549, attivo dal lunedì al venerdì (nelle fasce orarie 08.00-13.00 e 14.00-17.00).

La tappa di Monterotondo si conferma così un tassello fondamentale per la tutela del benessere collettivo: un invito esplicito a non rimandare, perché la salute della comunità passa inevitabilmente dalla cura del singolo.