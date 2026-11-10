Regione Lazio, il piano Rocca: giù le tasse per i redditi bassi e aiuti a giovani e disabili. Pronta la manovra economica

Meno tasse sul ceto medio-basso e una forte spinta agli investimenti sul territorio, dai piccoli Comuni fino alle energie rinnovabili. Sono le linee guida della nuova manovra economica della Regione Lazio, racchiusa nella proposta di bilancio di previsione 2027-2029 e nella legge di stabilità 2027. Il pacchetto di misure, illustrato dal governatore Francesco Rocca e dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, si appresta a ricevere il via libera definitivo della giunta entro le prossime 48 ore, aprendo una nuova fase dopo il percorso di risanamento dei conti avviato all’inizio della legislatura.

L’intervento più atteso riguarda l’alleggerimento della pressione fiscale. La giunta regionale ha decretato la disapplicazione della maggiorazione dell’1,6% dell’addizionale regionale Irpef per tutti i contribuenti con redditi fino a 35mila euro. Una misura tangibile per le tasche dei cittadini, che si tradurrà in un beneficio economico stimato in circa 320 euro rispetto al precedente anno d’imposta. Ma l’orizzonte di via Cristoforo Colombo guarda oltre. L’amministrazione Rocca si è formalmente impegnata a promuovere ogni iniziativa utile – incluse modifiche legislative – per azzerare anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,5% dell’addizionale Irpef per tutti gli scaglioni di reddito. Un obiettivo ambizioso che, assicurano i tecnici, sarà perseguito nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio e della tutela dei servizi essenziali.

Accanto al fisco, la manovra scommette sul welfare e sullo sviluppo economico. Tra i provvedimenti qualificanti spicca il potenziamento delle tutele per le fasce più deboli, con un nuovo stanziamento per il “Dopo di noi” dedicato alle persone con disabilità grave, e l’introduzione di sostegni per le utenze domestiche vulnerabili e per le imprese agricole colpite dai rincari energetici.

Il piano dell’asse Rocca-Righini punta forte anche sul cambio generazionale e sulla sostenibilità ambientale. Per i giovani agricoltori è prevista la concessione gratuita di terreni pubblici, accompagnata da incentivi specifici per l’imprenditoria giovanile. Sul fronte della transizione ecologica nasceranno i Parchi geotermici regionali e verrà istituito un apposito fondo di garanzia per la riqualificazione energetica delle abitazioni. Misure che, insieme al rafforzamento dei servizi nei piccoli centri e ai fondi per gli impianti di risalita, puntano a una maggiore coesione territoriale per trasformare la ritrovata stabilità finanziaria della Regione in un motore di crescita per l’intera comunità laziale.