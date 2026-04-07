Fonte Nuova, il Comune annuncia l’avvio di “Nel Cuore della Mente”

Il Comune di Fonte Nuova ha annunciato l’avvio del progetto “Nel Cuore della Mente”, attivato per promuovere il benessere psicologico e la tutela della salute mentale. La Giunta ha aderito all’iniziativa nella seduta del 15 dicembre 2025, quando i consiglieri Daphne Barillaro e Pierluca Evangelista hanno presentato il progetto a titolo gratuito di promozione. Gli Assessorati coinvolti sono diversi: il primo è quello ai Servizi Sociali. Ci sono poi l’Assessorato alla Cultura, allo Sport, alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione.

La prima azione è stata già realizzata e riguarda la pubblicazione di un albo del Comune consultabile dai cittadini. All’interno di esso vi è una raccolta dei professionisti del Territorio che hanno aderito al progetto. Tali professionisti, identificati tra psicologi e psicoterapeuti, offrono servizi di supporto psicologico e consulenze con tariffe calmierate. L’obiettivo è venire incontro alle “fasce economicamente più fragili”, cioè agli utenti con certificazione ISEE entro la cifra di 8.000 euro. Per loro il costo delle singole sedute sarà di 40 euro fatturati.

“Nel Cuore della Mente” si prefigge infine di attivare campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, riconosciuto come particolarmente delicato e importante.