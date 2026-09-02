Tivoli, PolisLab organizza un seminario gratuito per spiegare il bilancio comunale

“Conoscere, capire, criticare, proporre”. Da qui parte l’idea del Laboratorio Civico PolisLab di Tivoli, che ha annunciato un seminario gratuito per spiegare ai cittadini come leggere un bilancio comunale. Possono partecipare tutti, a partire dagli amministratori pubblici. Il primo incontro avverrà di sabato per garantire la presenza degli aderenti e il gruppo dei futuri iscritti si riunirà ogni 10/15 giorni per sette volte.

Il cittadino sarà aiutato a comprendere il bilancio, la sua struttura, dove vanno e da dove vengono i fondi a disposizione del Comune. Al centro dell’attenzione ci sarà anche il modo in cui si utilizzano le risorse per la comunità, cogliendo le priorità politiche e analizzando specifici casi di studio. Gli incontri si terranno 𝐆𝐥𝐢 presso la sede di Polis Tivoli in via della Rosolina 64, a Villa Adriana.



