CittàTivoli

Tivoli, il flop dei semafori “intelligenti” a largo San Giovanni: il sindaco li spegne. Tornano in modalità lampeggiante

Scritto da
Redazione
3 Minuti di lettura
3 Minuti di lettura
Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e i "semafori intelligenti"
Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e i "semafori intelligenti"

Altro che intelligenti. A Largo San Giovanni, uno degli snodi più congestionati di Tivoli, i nuovi semafori ad alta tecnologia tornano in modalità lampeggiante. A deciderlo è stato il sindaco Marco Innocenzi, che mette così fine alla sperimentazione avviata il 17 luglio scorso.

La motivazione è arrivata con una nota diretta del primo cittadino, alla vigilia del grande ritorno in città per la fine delle ferie e la riapertura delle scuole. “Il mio compito è garantire ai cittadini una viabilità il più possibile fluida e sicura”, premette Innocenzi. E il test estivo, secondo lui, ha dato esito opposto a quello sperato.

Nonostante il periodo di agosto, tradizionalmente più scarico, “l’intensità del traffico è rimasta elevata e maggiormente critica rispetto a quando i semafori non erano funzionanti”.

Il sindaco ci tiene a chiarire un punto politico: l’impianto non è suo. “Sia l’installazione dei semafori nel 2021, sia il progetto ed i lavori che hanno portato alla situazione attuale, sono stati programmati, approvati e finanziati dall’amministrazione precedente, quando io non ero sindaco”, ha detto Innocenzi.

Per dovere di continuità amministrativa, spiega, ha voluto comunque provare ad accenderli, scegliendo l’estate per limitare i disagi. Ma le criticità emerse non sono più accettabili. Alla base, secondo Innocenzi, c’è un problema di fondo: “Lo studio sul quale è stata progettata l’attuale configurazione semaforica risale al 2020. Nel 2026, inevitabilmente, i flussi sono differenti”.

Ora si cambia rotta. L’amministrazione ha già annunciato che a breve verrà commissionato un nuovo studio tecnico-viabilistico per l’intero quadrante di Largo San Giovanni, con un doppio obiettivo: alleggerire il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni in un’area che comprende anche la rampa che sale dal parcheggio Impastato verso l’ospedale.

Nella nota non manca un affondo politico. Innocenzi risponde a chi in questi mesi ha criticato la gestione della viabilità: partiti che hanno attaccato “a priori” la gestione “senza mai proporre alcuna soluzione concreta e fattibile, ma solo per fini strumentali e propagandistici”.

“Esiste però un metodo che ho scelto di seguire”, conclude il sindaco: “Ascoltare i cittadini, osservare i dati, analizzare i fatti, quando necessario interrompere anche le sperimentazioni e proporre soluzioni”. Per ora, a Largo San Giovanni, si torna alla modalità lampeggiante. E al vecchio caos, che i tiburtini conoscono bene.

Condividi questo articolo
Articolo Precedente Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e i "semafori intelligenti" Tivoli, stop ai semafori intelligenti. Il sindaco Innocenzi torna sui suoi passi

Cerca sul sito

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Ultime Notizie

Seguici sui Social

Potrebbe anche piacerti