Guidonia, nuova viabilità a Setteville: istituiti sensi unici per migliorare sicurezza e fluidità del traffico

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Guidonia Montecelio, con l’ordinanza n. 192 firmata oggi martedì 26 maggio 2026 dal dirigente Paolo Rossi, ha disposto una riorganizzazione della viabilità nella frazione di Setteville.

Il provvedimento, già valutato positivamente dalla commissione consiliare Lavori Pubblici, nasce dalla necessità di garantire maggiore sicurezza e fluidità della circolazione in una zona ad alta densità abitativa, caratterizzata da numerose intersezioni a raso e interessata dal mercato settimanale. La decisione fa seguito a molteplici segnalazioni dei cittadini, a un sopralluogo del personale del Comando e al parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici e Infrastrutture.

Le principali modifiche

Sono istituiti i seguenti sensi unici di marcia sulle principali strade del quartiere. Specificamente in Via Alfieri: da Via Carducci in direzione Via Todini e da Via Todini in direzione Via Muratori; Via Foscolo: da Via Muratori in direzione Via Todini e da Via Todini in direzione Via Carducci; Via Aleardi: da Via Carducci in direzione Via Todini e da Via Todini in direzione Via Muratori; Via Belli: da Via Muratori in direzione Via Todini e da Via Todini in direzione Via Carducci; Via Fusinato: da Via Todini in direzione Via Carducci; Via Carducci, nel tratto compreso tra Via Fusinato e Via Parini, in direzione di quest’ultima.

Cambia la segnaletica

Sarà installata segnaletica verticale e orizzontale conforme al Codice della Strada, con cartelli di senso unico, senso vietato, direzione obbligatoria e nuovi segnali di STOP secondo i sensi di percorrenza aggiornati. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta su ambo i lati in Via Carducci, nei tratti tra Via Fogazzaro e Via Fusinato e tra Via Parini e Via Foscolo. Per quanto riguarda il mercato settimanale, nelle aree interessate sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ogni sabato dalle 06:00 alle 16:00. La segnaletica riporterà la dicitura “area mercato” con limitazione oraria.

Tempi di attuazione

L’Area VI Lavori Pubblici curerà l’installazione della nuova segnaletica. Fino al completamento e al collaudo della stessa, resterà in vigore l’attuale disciplina del traffico. Il Comando di Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale saranno incaricati di vigilare sul rispetto delle nuove norme.

“Queste modifiche rispondono a esigenze concrete di sicurezza segnalate da tempo dai residenti,” si legge nell’atto. “L’obiettivo è rendere più ordinata la circolazione in una zona complessa come Setteville, tutelando pedoni e automobilisti.” L’ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Guidonia Montecelio, avverso il provvedimento è ammesso il consueto ricorso al Tar entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.