Goleada anche al Lecce; Malen show, Roma in testa e con De Roon in più

Si chiude la seconda giornata del campionato di Serie A con la Roma che resta in testa alla classifica, con altre formazioni certo, ma davanti a tutti per differenza reti in virtù degli otto gol realizzati con nessuno subito. Dopo la goleada alla Fiorentina ecco quella al Lecce.

Bastano tre minuti a Malen per fiondarsi su un disimpegno errato della difesa di casa e piazzare la sfera all’angolino per il vantaggio della Roma. “Non siamo entrati in campo”, rivela Eusebio Di Francesco grande ex dell’incontro. Al 23′ il raddoppio: Wesley scende sulla sinistra e crossa basso dove Malen si fa trovare al posto giusto e con un pallonetto liftato realizza la doppietta. Cinque gol in due partite per l’attaccante giallorosso, numeri pazzeschi. Con Gasperini un gol ogni 90 minuti. Soulè, servito da Malen, calcia su Falcone e raccoglie la ribattuta per il terzo gol che chiude i conti già al 25′. Con Coulibaly il Lecce colpisce il palo al 61′, provvidenziale anche il salvataggio di Hermoso nell’occasione. Malen avvia anche l’azione del quarto gol, servendo Mancini che poi pesca Mora, freddo nell’indirizzare in porta.

“La forza mentale di oggi arriva dall’anno di esperienza che abbiamo fatto insieme. Stiamo acquisendo sicurezza e personalità. Ho trovato dei ragazzi di valore, non ho mai avuto un problema. Questi ragazzi hanno testa e cuore. La passione è un elemento principale. Non era facile giocare contro un Lecce reduce da una bella vittoria in trasferta e con uno stadio pieno. Sono molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi. Per il campionato sappiamo che oltre alle solite c’è anche il Como che si sta attrezzando bene ed è una realtà. L’Inter ha un rettilineo davanti a noi. Chi fa la Champions League deve avere una rosa corposa, in grado di non farti subire l’impatto quando perdi un giocatore. Rispetto all’anno scorso stiamo meglio qualitativamente. L’anomalia del calciomercato è farlo durante il campionato, anzi, è una follia. De Roon comunque ci puntella a centrocampo. Malen è diverso rispetto agli altri attaccanti che ho avuto e comunque ho portato tante punte nei primi posti della classifica cannonieri. Ho fatto una bella scommessa con lui e devo dire che sta andando bene”, l’analisi di Gian Piero Gasperini che si prepara ad affrontare il suo passato, l’Atalanta, sabato 5 settembre allo Stadio Olimpico di Roma.