Regione Lazio, Bertucci (FdI): “Rendiconto generale conferma del gran lavoro su risanamento conti”

“Un lavoro costante, attento, prudente ma capace di consegnare una visione di futuro a cittadini e territori: il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2025, approvato dalla Giunta Regionale, disegna un risultato di amministrazione positivo pari a 321,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Una svolta storica, un passaggio di fondamentale importanza tra il Lazio che era e quello che sarà, ed una conferma di tutto quello che di buono è stato realizzato sulle politiche di bilancio da questa amministrazione regionale grazie all’Assessore Righini. Il Lazio è oggi, grazie a tutto quello che abbiamo portato a termine, una Regione credibile, affidabile, capace di erogare servizi ai cittadini con continuità e soprattutto capace di guardare al futuro. Sottolineo infine come il Rendiconto sia stato approvato entro il 30 aprile: una conferma dell’efficienza amministrativa che stiamo mettendo in campo in tutti i settori: ora spazio al futuro, agli investimenti e allo crescita, senza lasciare indietro nessuno”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.