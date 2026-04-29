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Regione Lazio, Bertucci (FdI): “Rendiconto generale conferma del gran lavoro su risanamento conti”

Emanuele Rossi
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Marco Bertucci Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio
Marco Bertucci Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio

“Un lavoro costante, attento, prudente ma capace di consegnare una visione di futuro a cittadini e territori: il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2025, approvato dalla Giunta Regionale, disegna un risultato di amministrazione positivo pari a 321,8 milioni di euro al 31 dicembre 2025. Una svolta storica, un passaggio di fondamentale importanza tra il Lazio che era e quello che sarà, ed una conferma di tutto quello che di buono è stato realizzato sulle politiche di bilancio da questa amministrazione regionale grazie all’Assessore Righini. Il Lazio è oggi, grazie a tutto quello che abbiamo portato a termine, una Regione credibile, affidabile, capace di erogare servizi ai cittadini con continuità e soprattutto capace di guardare al futuro. Sottolineo infine come il Rendiconto sia stato approvato entro il 30 aprile: una conferma dell’efficienza amministrativa che stiamo mettendo in campo in tutti i settori: ora spazio al futuro, agli investimenti e allo crescita, senza lasciare indietro nessuno”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

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