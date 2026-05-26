Guidonia celebra la Festa della Repubblica con il grande concerto del Liceo Musicale dell’I.I.S. “Via Roma 298”

La Città di Guidonia Montecelio si prepara a celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno con un evento di alto valore artistico ed educativo. L’appuntamento è per venerdì 5 giugno 2026, alle ore 20,30, Piazza Giacomo Matteotti, che ospiterà il concerto dell’orchestra e del coro del Liceo Musicale dell’I.I.S. “Via Roma 298” (Liceo Majorana).

L’iniziativa, approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo, su proposta dell’assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Istruzione Michele Venturiello, coinvolgerà 130 studenti e 20 docenti dell’istituto, riconosciuto come eccellenza formativa del territorio. Una serata gratuita e aperta a tutta la cittadinanza “fino ad esaurimento posti”, con una capienza prevista fino a 2.000 persone.

Un progetto che unisce scuola e città

“Promuovere la cultura e la musica significa investire nei giovani e nella comunità”, il senso dell’iniziativa tramutato in parole nella delibera n.62 approvata dall’esecutivo cittadino il 19 maggio scorso. “Questo concerto è un presidio educativo e sociale, valorizza i talenti del nostro Liceo Musicale e offre a tutti i cittadini un’occasione di aggregazione sana, dialogo intergenerazionale e partecipazione civica, in linea con i valori della Festa della Repubblica”.

Il supporto del Comune

Per garantire la riuscita dell’evento, l’amministrazione comunale fornirà il supporto logistico e organizzativo. Allestimento palco, service audio e luci, trasporto degli strumenti, sedute per orchestra, coro e pubblico, assistenza tecnica. Saranno inoltre attivati specifici servizi di safety e security con operatori specializzati, nel rispetto della normativa vigente per le manifestazioni pubbliche. L’evento rientra nelle celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica e nelle linee programmatiche dell’Ente che pongono la cultura, in tutte le sue espressioni, al centro della crescita della persona e del rafforzamento dell’identità territoriale. L’amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare per condividere un momento di grande musica e per sostenere l’impegno di studenti e docenti del Liceo Musicale di Guidonia Montecelio.