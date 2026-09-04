Tivoli, il Ponte della Pace chiude ai pedoni: stop di 15 giorni per mettere in sicurezza l’arco

Per almeno due settimane i pedoni dovranno trovare un’altra strada per arrivare in centro dalla stazione. Da oggi, venerdì 4 settembre, il Ponte della Pace resterà chiuso al transito pedonale.

A disporlo è stata l’ordinanza numero 281 firmata ieri dalla dirigente e comandante della Polizia Locale, Eleonora Giusti, su richiesta del settore Lavori pubblici del Comune di Tivoli. Al centro del provvedimento c’è un intervento urgente di messa in sicurezza della trave ad arco della passerella, il collegamento pedonale che unisce piazzale della Stazione a viale Roma, uno dei passaggi più usati da pendolari e residenti per raggiungere il cuore della città.

La chiusura sarà totale. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, sarà interdetto il passaggio a chiunque, fatta eccezione per il personale impegnato nel cantiere e per i soggetti espressamente autorizzati.

I tempi? L’ordinanza indica una durata di 15 giorni, quindi indicativamente fino al 18 settembre. Ma la riapertura non è garantita. Come specificato nel testo, lo stop resterà in vigore “comunque fino al termine dei lavori” qualora le operazioni dovessero richiedere più tempo del previsto.

Sul fronte della viabilità, toccherà alla ditta esecutrice installare e mantenere tutta la segnaletica di cantiere e delimitare l’area. Cartelli informativi verranno posizionati su entrambi gli accessi alla passerella, sia lato stazione sia lato viale Roma, per avvisare chi percorre quotidianamente quel tratto.

L’ordinanza prevede anche la possibilità di predisporre percorsi pedonali alternativi, ma solo laddove tecnicamente fattibile e previa autorizzazione degli uffici competenti. A vigilare sul rispetto del divieto saranno gli agenti della Polizia Locale e le altre forze di polizia stradale.