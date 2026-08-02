Spavone crea, Celeghin e Sannipoli colpiscono. Guidonia Montecelio: 3-1 sul Trestina

Il 3-1 contro lo Sporting Club Trestina nella terza amichevole estiva dimostra la propensione a creare occasioni da rete da parte del Guidonia Montecelio 1937 Fc che costruisce molto in una gara complicata perché affrontata contro una squadra di categoria inferiore intenzionata a mettersi in mostra e su un campo non in perfette condizioni come quello di Castel Rigone.

“Ora due giorni di riposo meritati da parte dei ragazzi. Queste partite ci servono per migliorare una condizione fisica che non può essere ancora ottimale. Contiamo di arrivare alle prossime due partite con Perugia e Foligno con novanta minuti per affrontare poi la partita di Coppa Italia (a Grosseto il 14 agosto, ndr). Abbiamo giocato su un campo non in ottime condizioni ma ci adattiamo a tutto. Di questa preparazione mi dà fastidio solo il grave infortunio capitato a Riggio, sarà un nuovo rinforzo a gennaio. C’è Borghini, un giocatore affidabile, esperto e maturo che arriva da un campionato vinto lo scorso anno (a Benevento, ndr). Stiamo cercando anche di fare un cambio di mentalità e pensare anche più in grande di quanto fatto fino ad adesso”, le dichiarazioni del mister Giovanni Lopez.

Ampio turnover per i rossoblù, in campo a soli 24 ore dal test con l’Ancona. Su un passaggio in mezzo all’area dal fondo di Spavone arriva l’autogol di Ubaldi che indirizza nella propria porta la sfera. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc potrebbe raddoppiare ma Falleni colpisce il palo in diagonale ed il portiere Tozaj compie una doppia parata prima sul rasoterra di Tascone e dopo sulla respinta di Spavone.

Il risultato non cambia neanche nella ripresa perché Rossi respinge dimostrando grandi riflessi sulla bordata ravvicinata dello scatenato Spavone.

Così, su un disimpegno errato della difesa guidoniana, Fabozzi s’invola verso la porta e pareggia i conti.

Il risultato prende forma nel finale con una conclusione dalla lunga distanza di Celeghin che da fermo angola bene la sfera e con un tiro al volo di Sannipoli sul cross di Viteritti.

Uno dei migliori ancora una volta Pasquale Giannotti: “Abbiamo disputato tre amichevoli che sono state dispendiose a livello fisico e mentale perché venivamo da giorni di duro lavoro però siamo riusciti a portare a casa delle vittorie che fanno morale. Ci sono molti giocatori nuovi, ben integrati da chi già faceva parte di questa rosa. Personalmente sono felice perché vengo da un infortunio e sto mettendo minuti nelle gambe. Appena visti i calendari abbiamo capito di giocare in casa la prima partita di campionato (contro il Gubbio il 22 agosto, ndr) e non vediamo l’ora di giocarla per vincere”.