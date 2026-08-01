Tre libri da leggere sotto l’ombrellone

Che sia per una gita della domenica o la meta delle tanto agognate ferie, la borsa da mare è sicuramente pronta, o quasi. Dopo un lungo bagno e una passeggiata sul bagnasciuga, come rilassarsi sotto l’ombrellone? Sicuramente serve una storia avvincente; ecco quindi tre romanzi che potrebbero tenerti compagnia in questi momenti di assoluto relax.

Se si è alla ricerca di una storia struggente e avvincente Il ritorno del naufrago di François Garde è la storia perfetta. Narcisse Pelletier è un giovane marinaio francese che viene abbandonato lungo le coste dell’Australia durante una missione per cercare dell’acqua dolce. Dopo diciassette anni viene ritrovato da una spedizione inglese, che decide di riportarlo alla civiltà e di scoprire la sua storia.

Un romanzo frizzante e ambientato proprio durante le vacanze estive è Due cuori in affitto, di Felicia Kingsley. Blake, scrittore scapestrato, e Summer, un’aspirante sceneggiatrice perfettina, si ritrovano a dover condividere la villa delle loro vacanze estive, che per errore è stata affittata ad entrambi. Cosa potrà andare storto tra queste due caratteri così diversi?

Infine, non può mancare un giallo da risolvere. Anche gli investigatori più famosi al mondo come Hercule Poirot partono per le vacanze, o almeno ci provano. Infatti, in Corpi al Sole, il soggiorno sull’isola del Contrabbandiere del detective belga si trasforma ben presto in un nuovo caso a cui lavorare quando l’attrice Arlena Marshall viene ritrovata morta sulla spiaggia.

Tre storie molto diverse, ma che riescono a mantenerti incollato alle pagine. Tutto quello che serve per distrarsi, rilassandosi.