Altro 2-0 per il Guidonia Montecelio, Ancona ko in amichevole

In vista della Serie C Sky WiFi, seconda amichevole per il Guidonia Montecelio 1937 Fc che ottiene un altro successo per 2-0 contro una compagine di tradizione e buon presente perché reduce dal secondo posto nel campionato di Serie D della scorsa stagione.

I rossoblù risolvono la sfida nel secondo tempo con le reti di Bernardotto, il quale serve e riceve da Falleni per una conclusione angolata, e Spavone bravo a realizzare con un bel pallonetto sull’assist di Mastrantonio. Prima della gara un minuto di silenzio in ricordo di Franco Baresi, venuto a mancare all’età di 66 anni e leggenda del Milan e della nazionale italiana. L’allenatore guidoniano Giovanni Lopez lo ricorda da avversario anche in maniera felice come nel doppio pareggio della Coppa Italia 1996/1997 tra il Vicenza ed il Milan che ha visto i biancorossi passare il turno per il gol in trasferta e arrivare fino ad alzare il trofeo al cielo.

“In partita proviamo sempre a realizzare quello che proviamo in allenamento, contro l’Ancona meglio nel secondo tempo. Importante non aver subito infortuni in questa partita dai toni agonistici molto alti”, le dichiarazioni del tecnico Lopez a fine gara.

Ampio turnover per Errico e compagni, a distanza di 24 ore di nuovo in campo contro lo Sporting Club Trestina alle 17.30 di sabato primo agosto a Castel Rigone. Intanto ecco le date delle prime gare ufficiali: venerdì 14 alle 21 primo turno eliminatorio a Grosseto, sabato 22 esordio allo Stadio “Città dell’Aria” in campionato contro il Gubbio. Correre è l’unica alternativa.