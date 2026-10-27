Monterotondo lancia il bando di Natale, si cerca il gestore per i mercatini della “Passeggiata”

l Comune di Monterotondo ha pubblicato l’avviso per individuare un soggetto terzo a cui affidare la progettazione, l’allestimento e la gestione completa del Mercato di Natale 2026.

Il cuore pulsante dell’evento sarà ancora una volta la “Passeggiata” di viale Buozzi, l’area pedonale nel centro cittadino che si trasformerà nel tradizionale villaggio festivo. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Riccardo Varone e dall’assessore alle Attività Produttive Ruggero Ruggeri, prenderà il via nei primi giorni di dicembre 2026 per poi concludersi al termine della prima settimana di gennaio 2027, con un orario di apertura quotidiano esteso dalle ore 9.00 fino alle 23.00.

La scadenza e le modalità di partecipazione

I tempi per i privati e le associazioni interessate sono stretti. Le proposte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune (situato in piazza Frammartino 4) entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 novembre 2026, pena l’esclusione automatica dalla gara.

I criteri formali imposti dall’amministrazione comunale sono rigidi per evitare vizi di forma. La documentazione va consegnata esclusivamente in busta chiusa e sigillata; il plico dovrà riportare chiaramente l’oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO DI NATALE A MONTEROTONDO – ANNO 2026”; la domanda di partecipazione dovrà essere redatta unicamente utilizzando il modulo ufficiale allegato al bando, reperibile sul portale istituzionale del Comune.

Da Palazzo Orsini hanno chiarito che non saranno ammesse deroghe o sanatorie successive. Le istanze che presenteranno una documentazione incompleta, parziale o non perfettamente conforme ai moduli allegati saranno dichiarate nulle. L’obiettivo dell’amministrazione è selezionare un progetto di alta qualità che possa valorizzare il commercio locale e attrarre visitatori da tutta l’area a nord di Roma, garantendo al contempo decoro, sicurezza e un’offerta merceologica in linea con lo spirito delle festività.