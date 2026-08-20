Scopigno Cup, Guidonia Montecelio tiene testa a Cagliari e Fiorentina

Al prestigioso torneo “Scopigno Cup”, giunto alla 34esima edizione, l’Under 17 del Guidonia Montecelio 1937 Fc ha tenuto testa a Fiorentina e Cagliari con due partite combattute. Con i viola a decidere la partita è stato un gol di Gobbo, mentre con i sardi il risultato non si è sbloccato nonostante le numerose occasioni da una parte e dall’altra.

A soddisfare il responsabile del settore giovanile Giovanni Maglione e l’allenatore Giacomo Buttaroni è stato il gioco espresso da una formazione costruita in poco tempo e in piena preparazione, capace di tenere il campo di fronte a due delle più attrezzate compagini in tutta Italia.

Al torneo “Scopigno Cup” hanno preso parte, nel corso degli anni, molti calciatori che abbiamo poi visto mettersi in mostra nelle più importanti competizioni internazionali. A tal proposito è stata stilata una formazione tipo dei talenti: Amelia; Heitinga, Piqué, Lahm; Barella, De Rossi, Busquets, Blind; Snejder; Torres, Pedro Rodriguez. Questo solo per fare alcuni nomi di chi è partito da questa manifestazione.

Dopo questa esperienza, l’Under 17 del Guidonia Montecelio 1937 Fc disputerà la 14esima edizione del Torneo Mauro Porcelli in una manifestazione con le migliori squadre regionali: Lodigiani, Urbetevere, Trastevere, Ottavia, Savio, Grifone, Nuova Tor Tre Teste, Acr, Albalonga, Vigor Perconti e Ostiamare.