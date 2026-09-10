Guidonia, fermata dell’autobus troppo pericolosa davanti alla scuola: il sindaco la sposta a 20 metri dalla nuova rotatoria

Una fermata nel posto sbagliato, proprio all’imbocco della nuova rotatoria, dove centinaia di ragazzi ogni mattina attraversano una strada ad alto scorrimento per raggiungere la scuola. Per evitare il peggio, il Comune di Guidonia Montecelio è corso ai ripari.

Con un’ordinanza contingibile e urgente, la numero 307 firmata ieri, 9 settembre, il sindaco Mauro Lombardo ha disposto lo spostamento immediato della fermata del trasporto pubblico locale di Via Roma, altezza I.I.S. Roma 298.

Una decisione presa “per evidenti motivi di sicurezza stradale e di tutela della pubblica incolumità”, come si legge nel provvedimento.

Tutto nasce dalla nuova viabilità del quadrante. Con la delibera di giunta n. 82 del 23 giugno scorso l’amministrazione aveva dato il via libera, tra le altre opere, alla rotatoria tra Via Roma e via Montalcini. I lavori, ultimati in questi giorni, hanno però creato un effetto collaterale non previsto: la vecchia pensilina del bus si è ritrovata schiacciata sull’immissione diretta della rotatoria.

Un punto cieco, dove la visibilità è ridotta, gli spazi di frenata sono risicati e dove salita e discesa dal mezzo diventano una manovra a rischio. A farne le spese, soprattutto, gli studenti dell’Istituto superiore.

Da qui la scelta dell’amministrazione di non aspettare i tempi lunghi della burocrazia. Individuata la nuova collocazione, più protetta e arretrata, in Via Rita Levi Montalcini, a circa 20 metri dalla rotatoria, lato scuola. Lo spostamento vale per entrambi i sensi di marcia e per tutte le linee, urbane ed extraurbane, da e per Guidonia.

Il Comune aveva già chiesto l’autorizzazione formale alla Regione Lazio – assessorato alla Mobilità con nota n. 89345 dell’8 settembre. Ma l’imminente apertura dell’anno scolastico 2026/2027 non consente rinvii. Per questo Lombardo ha agito in base all’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, che consente al sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di adottare provvedimenti urgenti a tutela della sicurezza urbana.

L’ordinanza prevede ora la delimitazione del nuovo stallo e l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale. Nel frattempo, durante i lavori di adeguamento, resteranno in vigore i percorsi esistenti.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio e alle società di trasporto per l’esecuzione immediata, oltre che alla Polizia Locale e agli uffici tecnici comunali. Resta rilevante ai fini del Codice della Strada.

Un intervento piccolo sulla carta – 20 metri – ma che per centinaia di studenti fa la differenza tra un attraversamento pericoloso e un percorso sicuro per andare a scuola.