Roma, rimonta da urlo. Atalanta battuto e primato confermato

Notte indimenticabile per la Roma che batte l’Atalanta con una rimonta da urlo e resta in testa alla classifica della Serie A. Tifosi giallorossi in delirio per una rimonta che arriva negli ultimi minuti di gioco, tre minuti che molti sostenitori ricorderanno a lungo.

La prima grande occasione nasce con una grande giocata di Mora che crossa per la testa di Mancini, colpo secco che Carnesecchi devia con una grande parata. Il portierone ospite si ripete sul tentativo di Cristante, sempre di testa. Al 41′ la parata è addirittura di piede su Malen. A sorpresa, a passare in vantaggio, è l’Atalanta: in un’azione confusa, Ederson raccoglie la sfera e la scaraventa in porta. Krstovic potrebbe raddoppiare ma solo davanti al portiere calcia a lato.

La mossa inaspettata è quella di levare il bomber Malen: “Con Castro e Soulè per dare freschezza all’attacco, stesso motivo dei cambi in difesa”, così Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

Appena entrato Castro colpisce un clamoroso palo con un rasoterra e una traversa di testa a due minuti dal termine. La partita sembra stregata ma la Roma non molla. Carnesecchi para anche il doppio tentativo di Dybala e Wesley, ma alla fine deve capitolare sul colpo di testa di Hermoso che stacca sull’angolo di Soulè. Al terzo di recupero Soulè dribbla due avversari e segna sul primo palo per il clamoroso sorpasso.

“Sono convinto che l’Atalanta farà bene, ha fatto un ottimo calciomercato e ci vorrà solo un po’ di tempo per recepire il pensiero di Sarri. Per quanto riguarda il nostro futuro credo che dopo la sosta ci saranno molte partite, noi cercheremo di ruotare i giocatori perché quest’anno ci sono molte alternative. Questa con l’Atalante è una grossa prestazione, con 39 tiri verso la porta contro una squadra forte ribaltando il risultando dopo il gol degli avversari al primo tiro. Sono segnali che il gruppo ci crede. Importanti i cinque cambi, utili a dare nuove energie”, l’analisi dell’allenatore Gian Piero Gasperini.

“Una prestazione di sofferenza al cospetto di una squadra in forma che lotterà per il titolo fino alla fine. In questo momento la Roma è impressionante. Per l’Atalanta ottimi 30 minuti nella ripresa, poi un calo forse fisico dovuto ad alcuni problemi fisici di due giocatori. Stiamo crescendo. Gaetano? Espulsione dovuta da un errore arbitrale palese perché non risulta a nessuno che il calciatore abbia detto qualcosa”, la risposta di Maurizio Sarri.