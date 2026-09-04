Tivoli: torna l’appuntamento con il Settembre Tiburtino

Dal 5 al 30 settembre 2026 torna il consueto appuntamento con il Settembre Tiburtino, una serie di eventi che ormai da anni accompagna la città in questo mese dell’anno. Promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le varie realtà del territorio, l’edizione 2026 racchiude numerosi appuntamenti che comprendono sport, mostre, riscoperta della città e momenti di aggregazione.

Si comincia sabato 5 settembre alle ore 21:30 in via Boselli con il Corteo d’epoca dell’Imperatore Adriano, mentre domenica 6 all’Anfiteatro di Bleso ci sarà l’ultimo appuntamento della rassegna Echi di Storie con la proiezione di The Blues Brothers, accompagnato da musica live. Tra gli eventi imperdibili ci sono sicuramente il corso di acquerello, dal 19 al 27 settembre, e il torneo di paddle a piazza Garibaldi, che si terrà da sabato 19 settembre fino a domenica 11 ottobre. In più, nella serata di sabato 12 tornano le letture ad alta voce di Pagine sotto le stelle; il pomeriggio di domenica 13, invece, è dedicato alla sagra della pizza fritta, realizzata sempre con l’ausilio della contrada di via Maggiore. A chiudere il mese sarà la conferenza Guerra e Pace mercoledì 30 settembre alle 17:30 alle Scuderie Estensi.

Il Settembre Tiburtino è una festa che coinvolge la città in ogni suo aspetto. Un cartellone di eventi tra il centro e le periferie che unisce tutte le generazioni e che si adatta ai gusti di tutti.

per il programma completo, clicca qui.