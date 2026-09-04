West Nile a Guidonia, il Partito democratico contro il silenzio dell’amministrazione. Lomuscio: “Manca trasparenza”

Riceviamo e pubblichiamo dal consigliere PD del Comune di Guidonia Montecelio Mario Lomuscio.

GUIDONIA MONTECELIO – Si susseguono i casi accertati di West Nile Virus sul nostro territorio. Nonostante le notizie dell’ASL Roma 5 e l’aumento dei contagi registrati tra i cittadini della nostra comunità, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo e la commissione consiliare competente continuano a dimostrare una grave e inaccettabile mancanza di trasparenza, condivisione e tempismo operativo.

A fronte di una situazione di emergenza sanitaria pubblica che richiederebbe la massima informazione capillare ai cittadini sulle corrette precauzioni da adottare, la risposta delle istituzioni locali è il silenzio programmatico.

In qualità di Consigliere Comunale del Partito Democratico, ho formalmente richiesto di inserire all’ordine del giorno l’analisi della problematica West Nile, per avere un quadro chiaro degli aggiornamenti forniti dalle autorità sanitarie e stabilire insieme le opportune misure preventive da diffondere alla cittadinanza.” – Mario Lomuscio

Il vero paradosso si è consumato proprio in occasione dell’ultima seduta della commissione Ambiente: la riunione, che avrebbe quantomeno potuto affrontare il tema delle disinfestazioni e della prevenzione, è andata deserta proprio a causa dell’assenza del suo stesso presidente, Maurizio Remoli. Un episodio imbarazzante che testimonia il totale disinteresse per un tema che tocca da vicino la salute pubblica e la sicurezza dei nostri quartieri.

I consiglieri e i cittadini non possono essere lasciati all’oscuro o venire a conoscenza degli interventi di disinfestazione solo tramite notizie frammentarie e postate sui social. Chiediamo con forza un cambio di passo immediato, l’istituzione di un tavolo permanente di informazione e una gestione trasparente delle azioni di contrasto al virus.