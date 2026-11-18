Prosegue la scia di furti di Fentanyl nella Capitale. Il fatto, risalente alla metà di ottobre, vede protagonista la clinica Nuova Itor di Pietralata. Dalla farmacia della struttura sarebbero stati rubate 50 fiale del potente farmaco che da diverso tempo è diventato il nuovo protagonista dello spaccio. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri le telecamere della struttura non avrebbero ripreso nessuno, ma ci sarebbe un sospettato. Dopo i fatti dell’Ospedale Israelitico dello scorso luglio, con la sparizione di 80 fiale, quello della Nuova Itor è il secondo maxi-furto per quantità. Il sospetto è che il farmaco possa essere rivenduto nel dark web ad ambulatori e cliniche clandestine.

Le cinquanta fiale sarebbero sparite in più giorni, probabilmente tra il 16 e il 18 ottobre. La farmacia della clinica ospedaliera presenta come unico sistema di sicurezza una telecamera, rivelatasi insufficiente per la sicurezza della stanza. Chiunque abbia compiuto il furto, è riuscito ad aggirarla facilmente. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, la zona sotterranea della Nuova Itor presenterebbe molti locali aperti e la porta della farmacia non sarebbe blindata. Inoltre, sarebbe situata nei pressi di una rampa che porterebbe ad un cancello automatico facile da scavalcare. Il ladro potrebbe avere legami con la struttura.

Le indagini degli investigatori non si spingono verso lo spaccio, ma nel commercio illegale verso ambulatori e cliniche estetiche clandestine. Attualmente, infatti, non si registra un aumento della diffusione di Fentanyl o dei suoi derivati nel mercato dello spaccio della Capitale o in Italia. Da qui l’ipotesi della vendita nel mercato nero legato alla medicina.

Cos’è il Fentanyl e la situazione in Italia

Il Fentanyl è un farmaco oppioide molto più potente della morfina, usato principalmente per la terapia del dolore. L’effetto collaterale principale è la dipendenza e per questo motivo viene utilizzato esclusivamente in ambito ospedaliero o sotto stretto controllo medico, dopo prescrizione. Nel giro di pochissimi anni negli Stati Uniti è nata una vera e propria emergenza causata anche dalla possibilità di reperirlo online. Il Fentanyl viene tagliato con altre sostanze stupefacenti come l’eroina o la xilazina: l’assunzione di questo mix genera ulcere cutanee e uno stato di semi-incoscienza che ha generato l’appellativo di “droga degli zombie”. La dipendenza causata dal mix blocca anche gli effetti del naloxone, farmaco utilizzato nell’ambito della disintossicazione.

L’Italia e l’Europa non si trovano in situazione di emergenza. La maggiore ristrettezza in abito medico e i controlli serrati da parte delle forze dell’ordine riescono a rallentare la crescita del consumo. Lo Stato, con la legge di bilancio 2025, ha approvato il Piano di Emergenza contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici lavorando in maniera preventiva sul fenomeno. Tra i punti principali troviamo la formazione delle Forze dell’Ordine sul farmaco, coordinazione tra il Dipartimento delle Politiche Antidroga e Ministero della Salute, aumento della sicurezza nelle farmacie ospedaliere e un’intensa attività di prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti.