Non solo una ricorrenza sul calendario, ma una mobilitazione capillare che attraversa scuole, piazze, teatri e luoghi della cultura. In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, i Comuni dell’area a nord-est di Roma – da Tivoli a Guidonia Montecelio, fino a Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana – accendono i riflettori sul contrasto alla violenza di genere con un cartellone diffuso che intreccia prevenzione educativa, supporto istituzionale e sensibilizzazione civica.

Monterotondo: una settimana di incontri e cinema d’autore

Il calendario più articolato prende il via a Monterotondo, dove l’assessorato alle Pari Opportunità guidato da Alessandra Clementini ha promosso un’intera settimana di appuntamenti dal 20 al 27 novembre sotto il titolo “La violenza non è mai solo uno schiaffo”. Si parte venerdì 20 nella sala consiliare di Palazzo Orsini con il tavolo interistituzionale “La rete che protegge”, un confronto operativo tra servizi sociali, Carabinieri e Polizia Locale per fare il punto sugli strumenti di tutela per donne e minori. Il 25 novembre la mobilitazione entrerà nel vivo alle 9.30 nel cortile di Palazzo Orsini con il flash mob “Il Carnefice” di Alessandro Cau, che coinvolgerà anche i dipendenti comunali, per poi proseguire in serata al CineMancini con la proiezione gratuita del documentario Carla Lonzi – Dentro e fuori dal mondo, diretto da Francesca Archibugi.

Tivoli e Guidonia: cultura, teatro e giovani generazioni

A Tivoli, l’amministrazione comunale ha scelto di legare idealmente la ricorrenza del 25 novembre al prossimo 8 marzo attraverso la rassegna socio-culturale “Dignità, rispetto e libertà – per costruire relazioni libere dalla violenza”, iniziativa costruita insieme alle associazioni locali in programma dal 23 al 26 novembre. A fare da cornice alle riflessioni ci saranno, inoltre, anche i luoghi simbolo del patrimonio cittadino. Mercoledì 25 novembre Villa d’Este ospiterà la proiezione del film Mia seguita da un dibattito aperto al pubblico.

La vicina Guidonia Montecelio ha invece puntato sul linguaggio teatrale e sul coinvolgimento diretto degli istituti scolastici. Al Teatro Imperiale si sono tenute quattro giornate di sensibilizzazione promosse in sinergia con il Centro Antiviolenza GEA e Mab Studio. Tre mattinate interamente dedicate agli studenti del territorio e una serata aperta alla cittadinanza con la messa in scena di Donna – Il Musical, il cui ricavato è destinato al sostegno delle donne accolte dal centro antiviolenza locale.

Fonte Nuova e Mentana: l’impegno nelle strade e nella rete territoriale

Un approccio che chiama in causa il tessuto economico e sociale quotidiano arriva da Fonte Nuova. Gli assessorati alle Pari Opportunità e alle Attività Produttive hanno lanciato la campagna “Fonte Nuova non resta in silenzio”, invitando tutti i negozianti e le attività commerciali a trasformare le proprie vetrine in spazi di sensibilizzazione e ascolto, affiancando così il lavoro svolto nelle scuole e con le associazioni.

Allo stesso modo, il Comune di Mentana – parte integrante della rete territoriale antiviolenza e dei servizi socio-sanitari dell’area Nomentana – affianca alle iniziative di sensibilizzazione civica e ai presìdi simbolici sul territorio il lavoro quotidiano di sportello, prevenzione e ascolto in coordinamento con i consultori e le realtà associative del comprensorio. Un mosaico di azioni diverse ma convergenti, accomunate dall’obiettivo di rompere l’isolamento e trasformare la memoria del 25 novembre in un presidio permanente di legalità e rispetto.