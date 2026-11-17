Mezzo secolo di chilometri, coincidenze e pendolari. Cotral spegne cinquanta candeline e sceglie lo snodo strategico di Ponte Mammolo per tracciare il bilancio di una trasformazione che, negli ultimi anni, ha ridisegnato la mobilità del Lazio. All’evento celebrativo, accanto al presidente della società Manolo Cipolla, hanno preso parte il governatore Francesco Rocca e l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera. Un’occasione non solo per guardare al 6 novembre 1976 – quando dalla fusione di storiche sigle come Stefer e Sfrn nacque l’allora A.Co.Tra.L. – ma soprattutto per mettere sul tavolo i numeri della nuova gestione.

Oggi l’azienda partecipata dalla Regione Lazio è il colosso italiano del trasporto extraurbano su gomma, con oltre 8.000 corse giornaliere attraverso 376 comuni, ma dal 2022 ha raccolto anche la sfida del ferro, assumendo la gestione delle linee Metromare e Roma-Viterbo. Una scommessa complessa, segnata inizialmente da forti criticità, che oggi mostra segnali evidenti di inversione di rotta.

La cura per la Metromare

Il dato più significativo arriva proprio dai binari della ex Roma-Lido. Rispetto al 2023 i treni in linea sono triplicati, passando da 4 a 12 grazie anche all’ingresso di 15 capotreno e 7 macchinisti e alla scelta strategica di riportare in house la manutenzione, con turni attivi anche di notte. Il risultato si misura sull’affidabilità: nei primi otto mesi del 2026 le soppressioni sono crollate del 95% (scendendo dalle 389 del 2025 a appena 18, con zero cancellazioni tra luglio e settembre) e la regolarità del servizio ha toccato il 99%. Un miglioramento che ha permesso di portare la frequenza a un convoglio ogni 15 minuti dal lunedì al sabato, rafforzata nelle ore di punta da tre corse «spazzola» in partenza da Acilia. Lavori in corso anche sulla Roma-Viterbo, dove sono già stati revisionati due convogli Alstom e altri due treni Firema si avviano alla revisione generale.

Il rinnovo della flotta e le infrastrutture

Sul fronte della gomma, il ringiovanimento del parco mezzi conta 282 nuovi autobus entrati in servizio negli ultimi tre anni, destinati a salire a 338 entro il 2027. La strategia punta sulla sostenibilità e sulla capillarità: accanto ai mezzi alimentati a metano (Cng) e ai 20 minibus pensati per raggiungere i borghi montani a domanda debole, sono in arrivo altri 42 bus bipiano e 15 mezzi elettrici la cui gara è già avviata. Parallelamente procede il piano infrastrutturale da 65,48 milioni di euro articolato su 17 interventi. Già inaugurati i nuovi depositi di Monterotondo, Minturno e Valentano, l’hub di Rieti e la sala d’attesa rinnovata di Ponte Mammolo, mentre avanzano i cantieri green per la nuova sede centrale di via Alimena e per gli impianti di Castel Madama, Subiaco e Castel Gandolfo.

Conti in ordine e “quindicesima” ai conducenti

A sostenere gli investimenti è la solidità finanziaria. Cotral ha chiuso il bilancio 2025 con un utile netto di 11,92 milioni di euro. Un risultato che ha permesso di aprire una nuova stagione nelle relazioni industriali. Il piano del fabbisogno 2026 – autofinanziato dalle economie del turnover senza costi aggiuntivi per le casse regionali – prevede 230 interventi tra assunzioni, progressioni e stabilizzazioni, portando l’organico a 3.206 dipendenti. Ma la vera novità è l’accordo sulla produttività siglato con i sindacati: per la prima volta una quota degli utili viene redistribuita direttamente agli autisti. Si tratta di un premio legato agli obiettivi che può arrivare fino a 4.000 euro, una sorta di quindicesima mensilità.

“Cinquant’anni non sono soltanto un numero da festeggiare, sono la misura di un impegno che si rinnova ogni giorno”, ha commentato il presidente Manolo Cipolla, rivendicando il lavoro svolto insieme alla Regione e ringraziando i lavoratori. Sul fronte della tutela dei ricavi, infine, prosegue la stretta contro i “portoghesi”. I controlli straordinari sulla Metromare hanno fruttato oltre 139mila euro in tre mesi con più di seimila multe, mentre l’invio delle cartelle esattoriali avviato a luglio punta a recuperare circa 6 milioni di euro di evasione tariffaria.