Frenata automatica sui prelievi bancari per evitare la giungla dei rimborsi. La Regione Lazio corre ai ripari dopo l’introduzione dell’esenzione statale sul bollo auto prevista per il 2027 e decide di congelare d’ufficio i pagamenti domiciliati in conto corrente per tutti i veicoli potenzialmente esonerati. Un intervento tecnico e amministrativo varato dalla giunta di Francesco Rocca per tutelare migliaia di automobilisti che, dal dicembre scorso, avevano aderito all’addebito diretto pur di beneficiare dello sconto del 10% sulla tassa automobilistica.

Il cortocircuito tra sconto regionale ed esenzione statale

La vicenda nasce dall’incrocio di due misure diverse. Da un lato l’incentivo introdotto dal Lazio il 1° dicembre 2025, che premia i contribuenti virtuosi con una riduzione del 10% sull’imposta annuale in caso di pagamento automatico sul conto corrente; una formula che ha riscosso ampio successo, riducendo le dimenticanze e contrastando l’evasione. Dall’altro il decreto legge varato dal Governo nel settembre 2026, che ha cancellato il bollo per l’anno tributario 2027 per una specifica platea: le autovetture a benzina, gasolio o ibride fino a 80 kW di potenza e, in assenza di auto con tali requisiti, un singolo motociclo o ciclomotore intestato alla persona fisica.

Senza un correttivo sui sistemi informatici, il meccanismo automatico della Regione avrebbe continuato a prelevare il denaro dai conti correnti anche per i mezzi esentati, costringendo l’ente e i cittadini a un complesso percorso di restituzione delle somme non dovute. Da qui la decisione della giunta di sospendere centralmente i flussi finanziari relativi alle scadenze del 2027 per tutte le posizioni potenzialmente rientranti nel beneficio.

Nessuna sanzione per chi dovrà comunque pagare

La delibera chiarisce anche i confini e le garanzie dell’operazione. Il blocco del prelievo non equivale a un via libera definitivo all’esenzione: se dai successivi controlli incrociati emergesse la mancanza dei requisiti di legge, la Regione Lazio richiederà il versamento della tassa, ma lo farà senza applicare sanzioni né interessi di mora, proprio perché il mancato pagamento alla scadenza è dipeso da una sospensione disposta dall’amministrazione. Resta invece tutto invariato per le scadenze fissate entro il 31 dicembre 2026: in questi casi il bollo rimane interamente dovuto e verrà regolarmente addebitato, anche qualora il periodo di copertura fiscale si estenda ai mesi del 2027.

La partita dei conti pubblici

Sul piano finanziario, l’esenzione decisa a livello nazionale apre infine un fronte delicato per gli equilibri di bilancio della Pisana, con un impatto stimato nell’ordine di diversi milioni di euro sulle proiezioni del 2029. Per conoscere l’esatta entità dei ristori destinati a coprire il mancato gettito occorrerà attendere il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso entro il 31 marzo 2027.