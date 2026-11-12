Falsi allarmi bomba a scuola, la stretta di Palazzo Chigi: “Stop alle evacuazioni per una semplice mail”

Non basterà più la semplice ricezione di un messaggio di posta elettronica per svuotare uffici e aule scolastiche. È questa la linea d’azione immediata messa a punto dal governo per disinnescare la strategia della tensione digitale che ieri ha paralizzato l’Italia. D’ora in avanti, in assenza di riscontri oggettivi che rendano credibile una minaccia, non si procederà allo sgombero automatico degli edifici.

La svolta è arrivata a ventiquattro ore di distanza dall’ondata di falsi allarmi bomba che mercoledì 11 novembre ha travolto oltre seimila istituti scolastici da Nord a Sud della Penisola, da Torino a Palermo, passando per Milano, Roma e Napoli. Un attacco massivo – rivendicato via mail da un sedicente gruppo russo e accompagnato da minacce – che aveva costretto centinaia di presidi a interrompere le lezioni in via precauzionale, riversando in strada migliaia di studenti e mandando in tilt il traffico cittadino, prima che le bonifiche delle forze dell’ordine escludessero qualsiasi ordigno.

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Per evitare che il Paese resti ostaggio di campagne di disinformazione e procurato allarme, da Palazzo Chigi fanno sapere che è già operativo un nuovo protocollo unico valido per tutte le amministrazioni dello Stato. La regola generale è netta. Davanti all’invio seriale e indistinto di mail intimidatorie, senza ulteriori elementi fattuali che facciano presumere un pericolo reale, gli edifici resteranno aperti e le attività proseguiranno regolarmente. Resta comunque intatta la prerogativa dei prefetti, che manterranno piena autonomia nel disporre l’evacuazione qualora le indagini o l’intelligence segnalino indizi specifici di un rischio effettivo.

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I dettagli tecnici della nuova direttiva saranno affinati e formalizzati già nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre, durante la riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), convocato a livello tecnico proprio per uniformare le procedure di risposta agli attacchi ibridi.

Sul fronte politico, intanto, la giornata si è aperta con un confronto istituzionale sul tema della sicurezza nazionale. Si è appena concluso a Palazzo Chigi, dopo circa due ore di colloquio, il vertice convocato dalla presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni con i leader delle opposizioni. Un faccia a faccia richiesto per condividere il quadro informativo raccolto dagli apparati di intelligence e fare fronte comune contro una minaccia che, come dimostrato dagli episodi analoghi registrati nelle ultime settimane in diversi Paesi europei, punta a seminare panico e destabilizzare la vita quotidiana senza bisogno di esplosivo, ma a colpi di clic.