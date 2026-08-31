A Caravaggio il gol di Vertainen arriva tardi, l’Atalanta U23 batte il Guidonia Montecelio

Dalla trasferta di Caravaggio, il Guidonia Montecelio 1937 Fc torna senza punti per la classifica, pur avendo lottato fino all’ultimo minuto di recupero.

Buon avvio di gara dell’Atalanta Under 23, pericolosa sia con un tiro-cross di Misitano che con una punizione di Bonanomi, in entrambi i casi attento Drago con una deviazione a mano aperta e una respinta di pugno. Con il passare dei minuti cresce il Guidonia Montecelio 1937 Fc che al 21′ costruisce una triplice occasione: diagonale di Mastrantonio deviato di piede dal giovanissimo Anelli, conclusione di Giannotti respinta dalla difesa e tiro di Errico che trova di nuovo pronto l’estremo difensore a mezz’altezza. Ma al 30′ si sblocca la partita: lancio di Guerini, scatto di Misitano che elude la tattica del fuorigioco e di precisione supera Drago in uscita. Atalanta Under 23 in vantaggio. Prima dell’intervallo bella discesa di Zappella che dialoga con Vertainen arrivando al tiro rasoterra bloccato dal numero 22 Anelli.

Al rientro in campo Murgia e D’Urso entrano al posto di Mastrantonio e Spavone. Guidonia Montecelio 1937 Fc che cerca di posizionarsi nella metà campo avversaria, sul cross di Errico è ancora Anelli a deviare con una mano. Poco dopo cross di Zappella e colpo di testa di Errico con Anelli che blocca. Contromossa dell’Atalanta Under 23: dentro Ghislandi e Diao fuori Manzoni e Bonanomi. In ripartenza arriva il raddoppio: Steffanoni serve Ghislandi che in diagonale supera Drago. Sotto di due reti, i rossoblù cambiano ancora e Tonetto entra al posto di Errico mentre Ferrari sostituisce l’ammonito Celeghin. Nell’Atalanta Under 23, Camara si piazza al posto di Misitano. Diao avrebbe l’occasione per chiudere la contesa ma manda sul fondo. Gli ultimi due cambi bergamaschi vedono Bergonzi e Mencaraglia fare la loro apparizione. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc sciupa l’occasione per riaprire la partita quando Baroni colpisce la traversa da buona posizione, il difensore si ritrova in area ma con l’esterno colpisce il montante alto. Anche Murgia si ritrova tra i piedi la palla giusta ma la conclusione viene deviata con un salvataggio in extremis da Mirra. Nei cinque minuti di recupero numerosi cross senza precisione fino alla sponda di Murgia per il finlandese Vertainen che conclude imparabilmente sulla sinistra del portiere.

I dati statistici fanno crescere il rammarico: 21 tiri totali a 17 per i rossoblù, 7 conclusioni nello specchio contro 3, 63 per cento di possesso palla a 37, 31 tocchi in area avversaria contro 18.

Due gol in due partite per il bomber Eetu Vertainen: “Il feeling con i miei compagni di squadra cresce e penso che lo farà anche nelle prossime giornate. Peccato per questa sconfitta, il momento decisivo è stato quando abbiamo spinto per poter pareggiare e invece abbiamo subito la seconda rete”.

Guidonia Montecelio 1937 Fc subito al lavoro perché sabato 5 settembre si torna immediatamente in campo nel match contro la Pianese allo Stadio “Città dell’Aria” per la terza giornata del campionato di Serie C Sky WiFi.