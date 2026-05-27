Monterotondo, edificio ex Cotral di Piazza Roma: lavori quasi ultimati. Pronto in estate il nuovo Polo socio-sanitario

Procedono a ritmo sostenuto i lavori di riqualificazione dell’edificio ex Cotral di Piazza Roma, destinato a diventare una struttura socio-sanitaria d’avanguardia al servizio del territorio.

L’intervento, finanziato nel 2022 con i fondi del PNRR – Missione 6 Salute, prevede la realizzazione di un presidio di circa 2.000 metri quadri organizzato secondo un modello orientato alla prossimità, all’integrazione tra servizi sanitari e sociali e alla presa in carico globale della persona.

Il cronoprogramma degli interventi prevede entro giugno 2026, il completamento della “Casa della Comunità” e dei locali destinati al Centro Unico di Prenotazione – CUP, mentre è attesa per il mese di luglio l’ultimazione dell’ala che ospiterà “l’Ospedale di Comunità”, con spazi di degenza, riabilitativi e dedicati alla prevenzione sanitaria. La nuova struttura garantirà alla cittadinanza servizi specialistici e territoriali accessibili, tempestivi e integrati, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sopralluogo al cantiere

Nella mattinata di martedì 26 maggio si è svolto un sopralluogo nel cantiere alla presenza del direttore generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli, del sindaco Riccardo Varone, dell’assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri e dell’assessora ai Servizi Sociali Alessandra Clementini.

L’incontro è stata anche occasione per affrontare il tema del futuro dell’ambulatorio di Ginecologia del SS Gonfalone. Raccogliendo le preoccupazioni emerse nei giorni scorsi a seguito di alcune indiscrezioni giornalistiche, il sindaco e l’assessora hanno chiesto rassicurazioni sul mantenimento del servizio all’interno del nosocomio. Il direttore della ASL ha confermato la permanenza dell’ambulatorio, garantendo inoltre maggiore organizzazione, trasparenza d’accesso e un’implementazione volta a rendere il servizio più completo ed efficiente. Durante il sopralluogo è stata inoltre confermata la prossima attivazione del servizio di Urologia, anche in previsione di specifiche attività chirurgiche. L’amministrazione comunale e la ASL Roma 5 hanno espresso “soddisfazione per l’avanzamento dei lavori, che rappresentano un passaggio strategico per il potenziamento della rete sanitaria territoriale e per offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni di salute dei cittadini”,