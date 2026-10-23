Guidonia, chiusa la fase preselettiva per le licenze NCC: ora al via il controllo delle domande presentate

Si è conclusa nella giornata di giovedì 22 ottobre la fase preselettiva, e dunque il primo step, dell’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate al rilascio di 21 nuove licenze NCC, iniziativa fortemente voluta dall’Assessore ai Trasporti della Città di Guidonia Montecelio Valentina Torresi.

“Sono arrivate circa 600 adesioni, e già questo dato ci permette di raggiungere il primo obiettivo che ci eravamo posti, sia come Assessorato che come Amministrazione Comunale: l’alto numero di richieste pervenute conferma che questo avviso pubblico ha effettivamente rappresentato una risposta ad una esigenza. C’era la necessità di rinnovare e aprirsi al territorio”, ha spiegato Torresi.

Servirà ora del tempo per analizzare ed esaminare tutte le domande arrivate sulla piattaforma TRASPARE. “Una volta terminata questa fase, dunque quella del controllo dei requisiti e dei documenti inviati dagli interessati, potremmo procedere con il bando. Come ho già avuto modo di evidenziare, quella terminata era una fase esplorativa: al bando potranno partecipare solo coloro i quali hanno presentato la manifestazione di interesse e che saranno risultati idonei. Ringrazio per l’apertura e la grande disponibilità il sindaco Lombardo, i dirigenti comunali, tutto il mio ufficio per il grande lavoro portato avanti, un lavoro che abbiamo condiviso con Città Metropolitana e con tutte le rappresentanze sindacali”, chiude l’Assessore.

“Questo avviso pubblico, ed il bando che andremo a pubblicare successivamente, mettono definitivamente la nostra Guidonia Montecelio nel novero delle grandi città: per questo lavoriamo, come amministrazione comunale, e per questo va evidenziato il lavoro che il nostro Assessore Valentina Torresi, con il supporto del nostro gruppo consiliare, sta portando avanti”, dichiara Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.