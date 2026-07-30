Da CMRC un milione di euro per i Comuni della provincia: c’è il bando per rilanciare cultura, tradizioni e territori 

Un milione di euro per trasformare le identità locali in opportunità di sviluppo. È la somma che la Città Metropolitana di Roma Capitale (CMCR) mette a disposizione dei Comuni del suo territorio attraverso il nuovo bando per la concessione di contributi destinati a iniziative economiche, sociali e culturali.

Il bando, pubblicato il 10 giugno 2026 nell’Albo Pretorio della Città Metropolitana, è riservato ai Comuni dell’area metropolitana ad esclusione di Roma Capitale e finanzierà progetti capaci di valorizzare le eccellenze, le tradizioni e il patrimonio ambientale delle singole comunità. La scadenza per presentare le domande era fissata al 9 luglio 2026, e gli uffici stanno già lavorando alla verifica dei progetti pervenuti. Prossimo step: la stesura di una classifica delle proposte ritenute idonee all’ottenimento del finanziamento. Partecipa anche il Comune di Guidonia Montecelio con il progetto “𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 – 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞”. Una iniziativa ritenuta strategica dall’amministrazione comunale, per valorizzare il patrimonio produttivo della città. Il contributo richiesto è di 22.500 euro.

L’obiettivo non è solo erogare risorse – fanno sapere da CMRC – ma costruire una visione. L’idea di fondo è quella di un turismo diffuso che non si concentri solo nella Capitale, ma che si irradi nei borghi, nei centri storici, nelle feste patronali, nei prodotti tipici e nei paesaggi che compongono il mosaico metropolitano. Ogni peculiarità locale, se sostenuta e messa in rete, può diventare un motore di attrattività e coesione. Un modello che lo scorso anno ha già dato risultati importanti. Nel 2025 sono stati 114 i progetti ammessi al contributo, legati alla promozione e allo sviluppo delle comunità e alla tutela dell’ambiente. Quest’anno il numero sale a 115, segno di una misura che si consolida e cresce.

A illustrare il senso politico dell’intervento è stato il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri. “Attraverso questa iniziativa investiamo nella promozione di proposte culturali e sociali, riconoscendo ai Comuni il ruolo centrale che svolgono nel rafforzare il senso di comunità, valorizzando le identità, le tradizioni e le eccellenze locali. Ogni progetto – ha spiegato Gualtieri – rappresenta un tassello di un mosaico più ampio, dove cultura, tradizione, solidarietà e innovazione si intrecciano per rendere i territori sempre più attrattivi”.

“Un ringraziamento – ha aggiunto Gualtieri – va agli uffici della Città Metropolitana, al vicesindaco Pierluigi Sanna, con delega al PNRR, Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali, e a Tiziana Biolghini, consigliera delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura“. Dalle rassegne culturali ai festival enogastronomici, dai progetti di inclusione sociale agli interventi per la valorizzazione ambientale, il bando si propone quindi come un pacchetto di soluzioni a disposizione dei sindaci per dare gambe a idee che altrimenti rischierebbero di restare sulla carta.