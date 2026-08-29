Guidonia Montecelio a Caravaggio per affrontare l’Atalanta U23

Grande attesa per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky WiFi con il Guidonia Montecelio 1937 Fc in trasferta a Caravaggio, casa dell’Atalanta Under 23. Calcio d’inizio alle 18 di questa domenica 30 agosto con la gara visibile sul canale 255 di Sky.

La curiosità nei sostenitori rossoblù è una: la squadra di Giovanni Lopez è veramente quella bella formazione ammirata nell’esordio contro il Gubbio? Solo il campo è in grado di poter dare una risposta. I bergamaschi sono una squadra giovane che vive di alti e bassi, come tutte le under 23 soprattutto nel girone di andata.

Squalificato per tre giornate, dopo l’espulsione rimediata una settimana fa, il difensore Borghini per una sanzione apparsa esagerata al club che infatti ha presentato reclamo. Così Lopez su questo episodio: “La sanzione inflitta non è corretta. Per quanto visto tre giornate sono eccessive. Si danno tre giornate con troppa facilità, anch’io le ho prese. La società ha fatto bene a muoversi, speriamo che ora prevalga il buon senso”.

Per preparare nel minimo dettaglio la trasferta, il Guidonia Montecelio 1937 Fc è partito ieri e rientrerà nella Città dell’Aria domani quando riprenderà subito gli allenamenti nel pomeriggio perché il 5 c’è la Pianese mentre si spera nell’esito positivo del ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo di infliggere a tavolino la sconfitta del match di Coppa Italia contro il Grosseto per la presunta posizione irregolare del centrocampista Mastrantonio. Oltre all’infortunato di lungo corso Riggio, assente Sannipoli che spera di tornare tra i convocati per il match contro la Reggiana del 12 settembre. Lopez si accomoda per la seconda volta consecutiva in tribuna.

Arbitro dell’incontro il signor Enrico Eremitaggio di Ancona, assistenti Andrea Rizzello di Casarano e Stefano Petarlin di Vicenza, quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio e Simone Giuseppe Chimento di Saronno.