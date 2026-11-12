Nuova ondata di mail-bomba nelle scuole, firma “Andropov” e minacce a Giorgia Meloni

Non si ferma l’offensiva digitale contro gli istituti scolastici italiani. A ventiquattro ore dal caos che ha paralizzato migliaia di plessi, una nuova raffica di messaggi intimidatori ha raggiunto questa mattina le caselle di posta elettronica con dominio del ministero dell’Istruzione, seminando allarme dal Veneto alla Liguria, dall’Umbria al Lazio, fino alla Sicilia. Identica la matrice, identica la firma in calce alle minacce di ordigni pronti a esplodere: “Mikhail Andropov”.

Nel mirino dei messaggi massivi – una vera e propria operazione di mail bombing – è finita anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il testo recapitato agli istituti, infatti, accompagnava l’annuncio di un presunto attentato a Palazzo Chigi con la richiesta esplicita di dimissioni della premier Giorgia Meloni.

A differenza di ieri, però, la macchina dei soccorsi non si è mossa in automatico. Dagli uffici della presidenza del Consiglio la nuova segnalazione è stata immediatamente derubricata a “allarme fake”. Non è stato disposto alcun controllo né tantomeno uno sgombero degli uffici governativi.

Una reazione che applica alla lettera il nuovo protocollo operativo appena varato dall’esecutivo per evitare che il Paese resti ostaggio della strategia della tensione via web, riservando le evacuazioni ai soli casi in cui emergano riscontri oggettivi di pericolo.

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Sul territorio, tuttavia, l’effetto domino non si è ancora del tutto esaurito. Se in molti istituti si è scelto di proseguire le lezioni limitandosi ad avviare gli accertamenti di rito con le forze dell’ordine, in diverse scuole alcuni dirigenti hanno comunque optato per la linea della prudenza, disponendo l’evacuazione temporanea delle aule in attesa delle verifiche. Un segnale di come la psicosi generata dall’attacco di ieri fatichi a rientrare, mentre l’intelligence e la Polizia Postale lavorano per risalire all’origine informatica di una campagna che punta a colpire la tenuta nervosa del Paese.