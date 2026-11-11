Allarmi bomba nelle scuole di Guidonia, il sindaco Mauro Lombardo: “Nessun pericolo reale. Domani lezioni regolari”

Il giorno più lungo della scuola si chiude con il sospiro di sollievo delle istituzioni e delle famiglie. La paura scattata in mattinata a causa della mail farneticante a firma del sedicente terrorista Mikhail Andropov, inviata a tappeto a tutti gli istituti di ogni ordine e grado di Guidonia Montecelio, è ufficialmente rientrata. A spegnere la psicosi e a tracciare la linea del ritorno alla normalità è direttamente il primo cittadino, Mauro Lombardo.

La parole del sindaco: “Nessun pericolo reale“

L’amministrazione comunale, dopo ore di massima allerta e costante coordinamento con la Prefettura e i vertici delle Forze dell’Ordine, ha diffuso l’ufficialità delle scelte assunte attraverso la voce del sindaco sui canali social istituzionali. “La comunicazione relativamente all’allarme di questa mattina è che tutte le scuole di Guidonia Montecelio sono state controllate dalle Forze dell’Ordine, come ci aspettavamo, ma siamo anche molto sollevati – ha detto Lombardo -. Non ci sono pericoli reali all’interno delle scuole del nostro comune, quindi domani lezioni perfettamente regolari. Se ci fossero ulteriori notizie le diffonderemo sempre su questi canali”.

Il piano di evacuazione coordinato

I protocolli di sicurezza erano scattati immediatamente dopo la ricezione del messaggio digitale che annunciava la presenza di ordigni esplosivi. I dirigenti scolastici avevano disposto l’evacuazione immediata di aule e spazi comuni. Sul territorio hanno operato in modo sinergico i Carabinieri e la Polizia di Stato, che si sono divisi i quadranti cittadini per le bonifiche dei plessi. Fondamentale il supporto della Polizia Locale, impegnata a gestire la viabilità e ad agevolare il delicato momento della riconsegna dei bambini ai genitori in un clima di comprensibile tensione.

Il caso nazionale e le parole di Giorgia Meloni

Quello di Guidonia Montecelio non è rimasto un caso isolato. L’attacco informatico ha assunto rapidamente i contorni di un’offensiva su larga scala, coinvolgendo oltre 300 istituti scolastici in tutta Italia, 50 istituti comprensivi e oltre 150 plessi tra Roma e provincia. Sulla vicenda è intervenuta direttamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, confermando che i monitoraggi dell’intelligence e delle forze di sicurezza hanno dato esito negativo: “Dalle verifiche non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto”.

A Guidonia Montecelio, quindi, cancellata l’ipotesi di un’ordinanza di chiusura che era stata preparata in via preventiva e come misura precauzionale, la macchina scolastica è pronta a ripartire. Domani mattina la campanella suonerà regolarmente per tutti gli studenti.