Linea ferroviaria Roma – Pescara, a rischio i treni diretti

Continuano i disagi per i pendolari che ogni giorno percorrono la tratta diretta Roma Termini – Tivoli. Dopo il “provvisorio” dirottamento del treno RV 4168 delle 18:47 dalla stazione di Roma Termini a quella di Roma Tiburtina, sembra che anche tutti gli altri che attualmente partono e arrivano nel principale snodo ferroviario romano possano subire la stessa sorte. Secondo quanto riportato dal comunicato stampa congiunto di Una Nuova Storia, AVS e Movimento 5 Stelle il Progetto Orario 2027 sui collegamenti tra le regioni Lazio e Abruzzo prevede una rimodulazione dei treni, che verrebbero tutti dirottati alla Stazione Tiburtina. Inoltre, gli stessi cittadini si sono mossi contro questa decisione istituendo una petizione sia cartacea che online dove chiedono maggiori tutele e il ripristino dei treni sulla tratta, frequentata quotidianamente per motivi di lavoro e studio. I consiglieri comunali chiedono al sindaco Marco Innocenzi e all’Assessora ai Trasporti Simonetta D’Ignazi di intervenire al più presto sulla questione, poiché la prima mozione sul ripristino della corsa da Termini risale al novembre 2025.

Il treno regionale RV 4168 e i disagi dei pendolari

I pendolari tiburtini e abruzzesi lamentano da tempo lo spostamento del treno regionale RV 4168 dalla Stazione Termini alla Stazione Tiburtina. Inizialmente il dirottamento doveva essere limitato nel periodo di tempo tra il 7 gennaio e il 4 marzo 2025 a causa dei lavori di raddoppio sulla linea. Di fatto il regionale non è mai ritornato alla Stazione Termini e ancora oggi parte dalla Stazione Tiburtina. In merito a questo spostamento il 17 novembre 2025 il Consiglio comunale di Tivoli ha approvato una mozione sul ripristino del treno, alla quale però non è certo sia seguito il richiamo ufficiale a Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Nel DUP 2027 – 2029 è stato respinto l’obiettivo sul ripristino dei treni da Termini proposto dal gruppo di opposizione. Attualmente la linea presenta quattro treni che collegano Tivoli e Roma Termini senza alcuna fermata, in corrispondenza degli orari di punta. I cittadini, però, sottolineano come i mezzi che coprono queste fasce orarie siano insufficienti per il numero di viaggiatori, oltre al ritardo sistematico che spesso accumulano lungo la tratta.

Progetto Orario 2027, il dirottamento a Roma Tiburtina

Dal lunedì 14 dicembre 2026 entrerà in vigore il nuovo Progetto Orario di Trenitalia. A causa dei lavori di ampliamento della linea Roma – Pescara e il forte congestionamento del traffico ferroviario di Roma Termini, pare che Trenitalia e Ferrovie dello Stato abbiano deciso di dirottare l’intera tratta alla Stazione Tiburtina. Questa voce, non ancora confermata dai diretti interessati, cambierebbe molto la situazione dei pendolari. In un primo momento si sospettava un taglio del 20% delle corse sulla tratta, il quale riguardava proprio i collegamenti con lo snodo di Termini. Il presidente della Regione Abruzzo Marsilio ha assicurato che si tratta solo di una mancanza momentanea del sito e che nessuna corsa attualmente è soppressa. Inoltre, in una nota del 21 ottobre 2026, richiede formalmente alle due società di mantenere l’arrivo alla Stazione Termini.

La petizione

I viaggiatori si sono uniti alla richiesta del Presidente della Regione Abruzzo con una petizione cartacea e online che attualmente ha superato le 250 firme. Il cambio della stazione di arrivo condizionerebbe molto i viaggiatori, i quali si troverebbero a percorrere un tratto maggiore di strada con un aumento dei tempi di circa 40 minuti complessivi. Va ricordato che Roma Termini è il principale collegamento anche nella linea metropolitana, con lo scambio delle linee A e B: un collegamento diretto con uffici e università.