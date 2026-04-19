Sport

Carnesecchi blocca la Roma e l’Atalanta conquista un punto

Danilo D'Amico
Scritto da
Danilo D'Amico
Nessun commento
1 Minuti di lettura
Rome, Italy 15.05.2024: Gian piero Gasperini of Atalanta during the ITALY CUP 2023-2024, Coppa Italia Frecciarossa, football match Atalanta Bergamasca vs FC Juventus at Olympic Stadium in Rome.

Pareggio nella gara dei sentimenti per Gasperini e in una sfida per il quarto posto in Serie A che vale un posto nella prossima Champions League: Roma e Atalanta non possono essere soddisfatte.
Al 12′ un fendente di Krstovic porta subito avanti i bergamaschi. Risposta della Roma con Soulè e Malen che impegnano Carnesecchi in tre difficili interventi. Anche Svilar esce bene su Ederson a tu per tu. Prima dell’intervallo il pareggio di Hermoso che ribadisce in rete all’altezza dell’area piccola sulla sponda di Rensch.
Nel secondo tempo la Roma ci prova di più ma Carnesecchi è sempre insuperabile, soprattutto su una sventola di Malen mentre Hermoso colpisce la traversa di testa.
L’1-1 finale, come detto, non basta a nessuno. 
“Resta la soddisfazione di aver disputato una buona partita. Il pubblico è stato sempre vicino alla squadra, peccato non aver dato una gioia ai nostri tifosi. I fischi sono arrivati forse per questa brutta settimana e un teatrino che non meritano. La qualificazione alla Champions è difficile perché dipendiamo anche dai risultati delle altre squadre”, chiude Gian Piero Gasperini intenzionato a passare oltre alle polemiche con Ranieri.

TAGGED:
Condividi questo articolo
Articolo Precedente Lazio dominante a Napoli, vittoria di prestigio
Lascia un Commento

Lascia un Commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Cerca sul sito

Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image

Ultime Notizie

Seguici sui Social

Potrebbe anche piacerti