Carnesecchi blocca la Roma e l’Atalanta conquista un punto

Pareggio nella gara dei sentimenti per Gasperini e in una sfida per il quarto posto in Serie A che vale un posto nella prossima Champions League: Roma e Atalanta non possono essere soddisfatte.

Al 12′ un fendente di Krstovic porta subito avanti i bergamaschi. Risposta della Roma con Soulè e Malen che impegnano Carnesecchi in tre difficili interventi. Anche Svilar esce bene su Ederson a tu per tu. Prima dell’intervallo il pareggio di Hermoso che ribadisce in rete all’altezza dell’area piccola sulla sponda di Rensch.

Nel secondo tempo la Roma ci prova di più ma Carnesecchi è sempre insuperabile, soprattutto su una sventola di Malen mentre Hermoso colpisce la traversa di testa.

L’1-1 finale, come detto, non basta a nessuno.

“Resta la soddisfazione di aver disputato una buona partita. Il pubblico è stato sempre vicino alla squadra, peccato non aver dato una gioia ai nostri tifosi. I fischi sono arrivati forse per questa brutta settimana e un teatrino che non meritano. La qualificazione alla Champions è difficile perché dipendiamo anche dai risultati delle altre squadre”, chiude Gian Piero Gasperini intenzionato a passare oltre alle polemiche con Ranieri.