Il Guidonia Montecelio pareggia con il Livorno ma cambia in panchina, si chiude l’era Lopez

Nonostante il terzo pareggio consecutivo e il quarto risultato utile di fila per il Guidonia Montecelio 1937 Fc con l’1-1 contro il Livorno, il club comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Giovanni Lopez.

Per Lopez due vittorie, tre pareggi e una sconfitta nel campionato di Serie C Sky WiFi con il Guidonia Montecelio 1937 Fc

Esempio e compagni concludono un trittico duro in una buona posizione di classifica e qualche indicazione per fare anche meglio nelle prossime giornate, da affrontare con il nuovo coach che verrà comunicato nella giornata di domani quando la squadra si allenerà nel pomeriggio. Sicuramente ci sarà modo di entrare nei dettagli di questa decisione che riguarda anche lo staff oltre al tecnico Lopez.

Veniamo alla cronaca della scorsa partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C Sky WiFi.

Davanti a 838 spettatori con 5 nel settore ospiti, dopo 11 minuti sgroppata di Giannotti che serve Ferrari bravo a rientrare e trovare il modo di calciare ma Martinez chiude bene in uscita a tu per tu. Al 30′ ci prova Zappella con una conclusione dal limite che finisce a lato. Dopo due minuti ancora Giannotti per Viteritti che serve Ferrari ma in girata il calciatore non trova la porta. Al 35′ si vede il Livorno in attacco con un tentativo fuori misura di Bacciardi dalla distanza. Su un tentativo di capovolgimento di fronte da parte del Guidonia Montecelio va in difficoltà la difesa e la sfera arriva a Malotti che si aggiusta la sfera e supera Drago.

L’undici del Guidonia Montecelio 1937 Fc sceso in campo contro il Livorno (si ringrazia TelePhoto)

La reazione del Guidonia Montecelio arriva nella ripresa con l’ingresso di Vertainen che mette tutti in difficoltà fino alla sponda per la conclusione di Ferrari che va direttamente sul palo, il più lesto di tutti sulla ribattuta è Sannipoli che ribadisce in rete. Il Livorno non demorde ed impegna poco dopo Drago, bravo a distendersi sul tiro di Falasco. Al 30′ conclusione a scendere di Zappella che sfiora la traversa. Splendida ripartenza al 35′: Ferrari trova Vertainen che calcia dal limite con il pallone che termina fuori. Ma il Livorno non resta a guardare, ottimo inserimento di Gentile e cross per la testa di Mawete alta. E’ l’ultima occasione.

“Considerando il sintetico, le assenze e la forza dell’avversario è un punto che mi soddisfa”, dichiara Cristiano Lucarelli, allenatore del Livorno dopo essere stato anche un idolo della tifoseria da calciatore. Sostenitori di Livorno e provincia ancora una volta impossibilitati a recarsi in trasferta su decisione dell’Osservatorio.

Prossimo turno in casa della Vis Pesaro per il Guidonia Montecelio 1937 Fc ed esordio della nuova guida tecnica. Per il presidente Mauro Fusano, il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi e l’avvocato Anthony Hernest Aliano una notte di riflessione prima della scelta.