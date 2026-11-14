Italia, a Bruxelles per completare l’opera e dare un senso al tris ai francesi

L’Italia torna grande per una notte a Milano e rifila tre gol ai francesi. Improvvisamente il 2026 cambia colore. La macchia atroce della mancata qualificazione ai Mondiali resta, ma il cammino in Nations League è lì, sotto gli occhi di tutti e pronto a salvarci l’onore in caso di altro risultato positivo domenica sera contro il Belgio. In gioco ci sono i quarti di finale di una competizione europea e considerando che il nostro obiettivo è quello di tornare a recitare un ruolo da protagonisti nel calcio allora nulla va sottovalutato perché tutto crea il blasone.

Conquistando il primo posto, raggiungibile sicuramente con una vittoria oppure con una serie di combinazioni di risultati, saremmo teste di serie per i quarti di finale e per il sorteggio della qualificazione agli Europei del 2028.

Contro la Francia, a dire il vero, l’inizio è tutto transalpino con Donnarumma che respinge di piede un colpo di testa ravvicinato di Rabiot. Proprio il portierone azzurro sbaglia un passaggio di piede al 10′ permettendo a Olise d’involarsi verso la porta e girare in rete. La carica la suona Cambiaghi che al 26′ arriva sul fondo e serve Esposito, sempre lui, appostato bene sul primo palo e rapace nel far passare il pallone sotto le gambe di Maignan per il momentaneo pareggio. Poco dopo Sebastiano Esposito scalda i guanti di Maignan che risponde presente. Con il palo di Barcola si chiude la prima frazione e con la grande parata di Donnarumma all’angolino basso sulla destra e conseguente deviazione sul montante sul tentativo di Cherki si apre la ripresa. Maignan di piede interviene su una carambola anticipando Cambiaghi. Sebastiano Esposito sbaglia un rigore facendo infuriare il ct Mancini per la decisione di calciarlo al posto del fratello Pio, ma l’Italia si carica ancora ancora di più: Dimarco dalla sinistra crossa per Frattesi che al volo gira sul primo palo. Chiude la serata un altro rigore, trasformato impeccabilmente da Pio Esposito per il 3-1 finale e doppietta personale di un bomber che sta scalando la graduatoria dei migliori marcatori di sempre tra gli azzurri.

“Queste sono le partite belle da giocare e vincere perché poi tutti si ricordano queste sfide. Per la qualificazione manca una partita e tutto è ancora in gioco. Dovremo fare risultato a Bruxelles altrimenti tutto questo non conterà più. Nel primo tempo, forse, eravamo troppo larghi con i centrocampisti. Siamo riusciti anche a venir fuori da un momento difficile. Abbiamo dei giocatori molto bravi, devono solo crescere e fare esperienza oltre ad avere coraggio nelle giocate che ho visto nel secondo tempo”, l’analisi dell’allenatore Roberto Mancini.