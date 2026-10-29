Lazio, una storia da seguire. Goleada al Sassuolo, ora il Cagliari

Quella della Lazio è una storia da seguire domenica dopo domenica. Record storici a parte, ben 8 vittorie e un solo pareggio nelle prime 9 giornate, i biancocelesti riescono sempre a superarsi ed il 6-2 in casa del Sassuolo fa sicuramente rumore.

Al gol di Taylor dopo due minuti con una conclusione angolata ha risposto immediatamente Thorstvedt con un tiro ravvicinato. Ma al 13′ Isaksen, bene servito da Zaccagni dopo una discesa, ha riportato la Lazio in vantaggio e al 16′ Taylor ha crossato basso dove è arrivato sul secondo palo Mussolini per la stoccata vincente. Il cartellino rosso a Thorstvedt ha indirizzato la partita anche se il Sassuolo ha provato a riaprirla con la girata di Esposito. Provvidenziale quindi il quarto gol di Zaccagni di testa sul cross di Isaksen. Nella ripresa Turati ha neutralizzato i penalty di Zaccagni e Frattesi ma si è inchinato alla doppietta di Noslin con un tiro a giro e una bordata sotto la traversa.

“E’ sembrato tutto facile ma abbiamo sofferto un po’ soprattutto le loro ripartenze. Mancano 15 punti alla salvezza e dopo vediamo. Pensiamo partita dopo partita perché non siamo abituati a stare così in alto. Il segreto è andare sempre veloci in campo. La sconfitta contro il Mantova in Coppa Italia è stata una bella mazzata ma la squadra non ha mai smesso di credere nel lavoro. Sul 6-2 ho chiuso gli occhi e ho immaginato un Olimpico pieno ma non posso mettermi in mezzo a questa vicenda tra il presidente Claudio Lotito e i tifosi. Quando sono arrivato la problematica già esisteva Di Noslin mi piace la pressione sugli avversari”, la sintesi del match e del momento dell’allenatore Ivan Gennaro Gattuso.

Nel prossimo turno la visita del Cagliari, appena superato dai cugini romanisti, per continuare a sognare.