La Lazio apre il turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Gattuso sempre con tre punte

La Lazio apre il primo turno infrasettimanale della Serie A 2026/2027 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

L’ultima vittoria contro il Parma, davanti ai 9mila tifosi dello Stadio Olimpico, è stata forse la più difficile perché è stata quella della conferma del primato insieme all’Inter con il clamoroso punteggio di 22 punti dopo 8 giornate. Al cospetto di una squadra, quella di Gilardino (ex compagno di squadra di Gattuso ai tempi del Milan e della Nazionale e campioni del Mondo insieme con le due maglie, ndr), determinata a fare punti e dopo le parate di Mandas (di piede su Romero lanciato a rete, con un volo felino di mano su Tourè, a mano aperta sulla bordata di Romero, ndr) e la traversa di testa di Isaksen sono arrivati i gol. Al 41′ imbucata di Noslin per Isaksen per la conclusione precisa dell’attaccante beffato poi dal fuorigioco di un centimetro, al 5′ del secondo tempo rasoterra millimetrico di Taylor per il vantaggio questa volta regolare e raddoppio con l’autorete di Diego Carlos che ha deviato nella propria porta un cross pericoloso di Tavares. Nel quinto minuto di recupero la rete del Parma con il tiro-cross di Lontani che ha sorpreso Mandas.

“Era una partita trappola dopo il successo di Torino contro la Juventus e nel primo quarto d’ora, con i centrali di difesa addormentati, abbiamo fatto fatica. Siamo stati anche un po’ lenti, il campo era in condizioni pietose e non ci ha aiutato. Non è una polemica, purtroppo non abbiamo la possibilità di provarlo. Nel secondo tempo siamo stati più veloci facendo uscire le nostre qualità. Ora dobbiamo vivere alla giornata e conservare la nostra identità. Abbiamo bisogno di gasarci su una palla conquistata e di esultare per non aver preso un gol. Prendiamo ad esempio Frattesi a Torino: secondo me è stato straordinario recuperando palloni importanti. Contro il Parma mi sono arrabbiato con un componente dello staff: stava facendo vedere il foglio delle palle inattive ai giocatori che stavano entrando ma occorre essere più veloci”, così l’allenatore Ivan Gennaro Gattuso che con difficoltà cerca di tenere i piedi per terra.

Questo l’undici probabile della Lazio contro il Sassuolo a Reggio Emilia con il calcio d’inizio alle 18:30 e con il modulo classico del 4-3-3: Mandas; Floriani, Sutalo, Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Torna a disposizione Pinamonti dopo lo stato influenzale.