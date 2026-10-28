Guidonia, nasce l’Ufficio comunale dedicato alle attività connesse alle produzioni cinematografiche e audiovisive

Non è un caso che Guidonia Montecelio sia stata scelta e apprezzata da registi, attori, critici e appassionati di cinema. Una vocazione storica che oggi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha deciso di istituzionalizzare, ponendo le basi per trasformare il territorio in una meta privilegiata per le produzioni audiovisive nazionali e internazionali.

La giunta Comunale ha infatti istituito ufficialmente “l’Ufficio di Promozione Cinematografica“, un nuovo presidio amministrativo interno collocato all’interno dell’Area VII (Servizi Educativi e Cultura). L’obiettivo è creare un canale diretto, snello e senza burocrazia per accogliere le grandi firme della macchina da presa e valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico locale.

La macchina organizzativa

Il nuovo ufficio fungerà da vera e propria cabina di regia amministrativa. Tra le sue principali responsabilità figureranno la ricezione e il primo riscontro informativo delle richieste da parte delle case di produzione, la mappatura e raccolta di informazioni sui luoghi di potenziale interesse cinematografico e l’orientamento delle istanze verso gli uffici competenti per velocizzare i procedimenti autorizzatori. Non ultimo, l’ufficio curerà i rapporti istituzionali con le principali film commission e con gli operatori del settore per inserire stabilmente Guidonia nei circuiti produttivi più importanti.

Un’operazione di rilancio culturale che non peserà sulle casse pubbliche. “L’Ufficio non comporta spese aggiuntive né nuovi incarichi retribuiti – ci tiene a precisare l’assessore alla Cultura, Michele Venturiello in una nota pubblicata sui canali social istituzionali –. Le sue attività sono essenziali e mirate esclusivamente a promuovere il territorio attraverso la cultura audiovisiva, senza che il Comune assuma responsabilità di produzione o servizi tecnici”. Una scelta strategica a costo zero, dunque, pensata per generare indotto economico e turistico.

La delibera di giunta non fa che raccogliere l’eredità di una lunghissima tradizione. Le spianate di Guidonia e i vicoli storici di Montecelio hanno ospitato, dagli anni Cinquanta a oggi, oltre sessanta pellicole. Il legame indissolubile con la settima arte è iniziato ufficialmente nel 1958 con Anna di Brooklyn, capolavoro co-diretto da Vittorio De Sica e Carlo Lastricati. Lì, tra Piazza San Giovanni e la scalinata Servio Tullio, una splendida Gina Lollobrigida e un giovanissimo Terence Hill (all’epoca ancora Mario Girotti) recitavano in un set che coinvolse l’intera popolazione locale come comparsa, portando la cittadina fino al Festival di Berlino.

Da quel momento, Guidonia è diventata un set a cielo aperto per il cinema di genere e d’autore, Dalle numerosissime pellicole di Mario Merola tra gli anni ’70 e ’80, passando per le iconiche ambientazioni comiche di Carlo Verdone nel suo cult Viaggi di nozze (1995), fino ad arrivare a produzioni più recenti come Madre Terra di Giulio Manfredonia con Stefano Accorsi, il debutto alla regia di Pilar Fogliati, e l’impegno civile del film 40 Secondi, dedicato alla memoria di Willy Monteiro Duarte. Con la nascita del nuovo “Ufficio di Promozione”, Guidonia Montecelio dichiara ufficialmente aperte le porte ai registi del futuro per il prossimo “Ciak, si gira”.