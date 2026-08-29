Lazio, ecco il Genoa durante il calciomercato infinito

Il posticipo serale di questa sera vede la Lazio ricevere il Genoa all’Olimpico di Roma per la seconda giornata del campionato di Serie A (calcio d’inizio alle 20.45). Gattuso in questo calciomercato ha ricevuto quattro acquisti: il terzino Pedraza, il centrale Doekhi, il croato Sutalo e l’attaccante Pinamonti .

“Ho lottato per venire alla Lazio perché ci tenevo – racconta Andrea Pinamonti -. Per la mia carriera questo è un obiettivo importante. La passione ti permette di fare molti sacrifici, nel calcio serve a regalare emozioni. La presenza di molti italiani stimola e rende il gruppo più amalgamato. Di ogni allenatore mi sono portato dietro i consigli, ora sono contento di poter lavorare con il mister Ivan Gennaro Gattuso, altro campione del mondo dopo Fabio Grosso. Il numero nove non ha un significato personale, ma è la cifra che contraddistingue il centravanti. Immobile è stata una fonte d’ispirazione per tutti gli attaccanti, spero di riuscire a fare anche la metà di quanto ha fatto con questa maglia. Poi c’è Pedro, un onore essere l’erede”. E’ con la valigia in mano Ratkov, verso il Levante, con la Lazio che spera di recuperare i 13 milioni di euro spesi a gennaio.

Per la difesa ecco Josip Sutalo, elemento di grande esperienza: “La Lazio è una grande società e tutti mi hanno accolto molto bene. E’ un salto di qualità per la mia carriera perché la Serie A è tattica e fisica, questo mi permetterà di migliorare. E’ bello giocare di nuovo con Taylor. Ho lavorato con Farioli all’Ajax, ora sono pronto a giocare per Gattuso. Il numero 77 viene dall’esperienza con la Dinamo”. Continua intanto la telenovela Romagnoli, in procinto di andare all’Al Sadd.