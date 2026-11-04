All’Old Trafford la Roma si butta via un’altra volta, rimonta United che vince 3-2

Peccato. Il primo tempo della Roma allo stadio inglese “Old Trafford” è stato meraviglioso ma i tre punti sono andati al Manchester United grazie ad una rimonta imprevedibile. I Diavoli Rossi hanno salvato la panchina del loro tecnico Michael Carrick. Dopo la beffa subita con il Real Madrid un altro duro colpo da incassare.

Dopo 11 minuti è arrivato il vantaggio della Roma con Soulé, servito da Mora, abile a controllare e a indirizzare all’angolino. Al 18’ subito il raddoppio: tiro di Soulé deviato con una mano larga da Heaven e rigore trasformato senza esitazioni da Malen. La Roma ha dominato tutta la prima frazione sfiorando ancora il gol con un tiro secco di Malen ben parato da Lammens e una bella conclusione di Soulé che ha sfiorato il montante.

La musica è cambiata nel secondo tempo perché fin da subito il Manchester United, mosso dalla forza della disperazione in mezzo a una crisi nera, ha iniziato a spingere e al 55’ ha guadagnato un rigore dubbio per l’incrocio delle gambe tra Cunha e Mancini; Vasquez (lanciato in porta per gli infortuni di è stato bravo a parare il primo tentativo di Bruno Fernandes ma l’ingresso di Cristante anticipato in area di rigore ha portato il fiscalissimo arbitro a chiedere la ripetizione che questa volta Bruno Fernandes ha trasformato in rete riaprendo la partita. Poco dopo Mbeumo ha preso un clamoroso doppio palo. Si sono susseguite mischie fino all’83’ quando un liscio di Balerdi ha permesso a Cunha di concludere in porta per il pareggio. Altri tre minuti e si è consumato il sorpasso: Lacey ha servito Cunha che ha sorpreso Vasquez sul primo palo.

La Roma, scoraggiata, non ha avuto più le forze per reagire. Il Manchester United ha chiuso in dieci per l’espulsione di Cunha per un brutto fallo su Balerdi, ma meritava in precedenza un rosso anche Harry Maguire.

“Non siamo stati in grado di gestire il doppio vantaggio. La rimonta del Manchester United è iniziata con quel rigore. Nel momento della difficoltà avremmo dovuto spezzare l’azione con qualche fallo oppure lanciare verso le punte, ma non è stato fatto”, un amareggiato Gian Piero Gasperini.

La Roma dovrà resettare tutto e tornare con la testa al campionato dove sta facendo molto bene e sarà chiamata ad affrontare il Sassuolo sabato 7 novembre alle ore 20:45.