La città del futuro sbarca a Barcellona con Roberto Gualtieri che ridisegna Roma: “Più tecnologia e rigenerazione urbana”

Dalla vittoria del prestigioso “World Smart City Award nel 2025” al palcoscenico globale di Barcellona, il passo non è solo temporale, ma di visione. Per la terza volta consecutiva, Roma Capitale siede al tavolo dei grandi innovatori mondiali allo “Smart City Expo World Congress 2026”, la rassegna di riferimento per le metropoli del futuro in programma dal 3 al 5 novembre. Ma se nelle scorse edizioni la delegazione romana si era distinta per i piani strategici, quest’anno l’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri ha portato in Catalogna un’applicazione concreta che punta a ridefinire radicalmente il rapporto tra cittadino e macchina pubblica.

Il fulcro della presentazione del sindaco, intervenuto sul palco principale della fiera martedì 3 novembre, è stato il lancio di Julia 3.0. Non più un semplice assistente virtuale confinato a dare informazioni turistiche o stradali, ma una vera e propria interfaccia operativa basata su modelli avanzati di intelligenza artificiale. L’evoluzione della piattaforma consente ora di abbattere i tempi della burocrazia: attraverso un’unica autenticazione e direttamente in chat, Julia è in grado di dialogare con gli utenti e rilasciare certificati anagrafici, elaborare segnalazioni sul territorio e sbrigare pratiche che prima richiedevano file agli sportelli o complesse navigazioni web.

“Siamo orgogliosi che Roma sia ancora una volta protagonista”, ha commentato Gualtieri. Sottolineando come la sfida delle smart city non sia un esercizio di stile tecnologico, ma un mezzo per semplificare la vita delle comunità urbane. La kermesse di Barcellona, che riunisce amministratori, imprese e ricercatori da ogni angolo del pianeta, si conferma così il laboratorio ideale per misurare il posizionamento internazionale della Capitale, non più fanalino di coda ma modello di innovazione accessibile e orientato ai servizi di prossimità.

Il futuro delle metropoli non si gioca solo sulle frequenze dell’intelligenza artificiale, ma prende forma nella capacità di ridisegnare lo spazio pubblico e la mobilità quotidiana. È stato questo il fulcro della seconda parte della missione del sindaco Roberto Gualtieri a Barcellona, dove la Capitale ha consolidato il proprio ruolo di primo piano all’interno dello “Smart City Expo World Congress”. Un’agenda densa, culminata nel pomeriggio con il faccia a faccia istituzionale tra il sindaco di Roma e il primo cittadino della capitale catalana, Jaume Collboni. Un confronto strategico per accorciare le distanze tra due delle realtà più complesse e affascinanti del Mediterraneo, focalizzato sullo scambio di buone pratiche amministrative e sulle rispettive transizioni digitali.

Nel tardo pomeriggio di martedì, il focus si è spostato sulla tavola rotonda internazionale intitolata “Reclaiming Public Space: Regeneration, Governance, and Everyday Life”. Davanti a una platea di amministratori arrivati da ogni angolo del pianeta, Gualtieri ha illustrato la strategia capitolina per la rigenerazione urbana, un tema cruciale per una Roma nel pieno di una trasformazione urbanistica senza precedenti. Al centro del dibattito, il legame inscindibile tra la governance del territorio e il miglioramento della qualità della vita nei quartieri, dimostrando come il recupero delle aree pubbliche sia lo strumento primario per ricucire il tessuto sociale delle periferie.