Ancora Frattesi, ancora Lazio: Genoa ko in un Olimpico semideserto

La Lazio colpisce ancora e sempre con Frattesi che in una settimana sigla due reti che valgono sei punti. Il Genoa lotta ma va al tappeto. Per la seconda giornata di Serie A appena 6mila spettatori in uno Stadio Olimpico semideserto che provoca un danno economico anche ai commercianti fuori dall’impianto.

Classica azione per il gol decisivo: Tavares al 25’ scende sulla sinistra con lo sprint dei giorni migliori e crossa al centro dell’area dove Frattesi gira velocemente sorprendendo il portiere genoano. Al 45’ Frattesi prova a restituire il favore con un cross delizioso che Taveres indirizza di testa verso la porta colpendo un clamoroso palo. Poco dopo Zaccagni si avventa su un disimpegno errato della difesa ospite, ma Bijlow questa volta è attento e sventa di piede. Ancora Zaccagni al 23’ del secondo tempo ci prova con una conclusione dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Doekhi riesce a fallire il raddoppio a due metri dal portiere avversario alzando la sfera nonostante tutta la libertà per concludere. Una Lazio incapace di chiudere la contesa rischia grosso al 33’ quando Meichtry si ritrova solo davanti a Mandas ma manda a lato. Pinamonti si presenta ai suoi tifosi con una girata con la quale sfiora la prima prodezza in biancoceleste. Nel recupero Messias pennella per la testa di Frendrup con Mandas che vola fino a sotto la traversa per dire di no.

In conferenza stampa, oltre alla polemica tra l’allenatore genoano Daniele De Rossi ed il giornalista Augusto Sciscione di Gold Tv accusato di essere “ossessionato” dal tecnico forse per il passato romanista, solo per una domanda inerente ai valori da trasmettere ai calciatori dopo l’episodio della mancata restituzione della palla alla Lazio all’ultimo minuto successiva alla decisione di Mandas di metterla in fallo laterale per consentire i soccorsi ad Ostigard, interessanti le dichiarazioni del coach Ivan Gennaro Gattuso: “Abbiamo la qualità per fare meglio. Sono soddisfatto per la volontà. Alla fine Frattesi ha chiuso con qualche difficoltà la gara a causa di una botta rimediata a Bologna. Non sono neanche due mesi che lavoriamo insieme. Calciomercato? Spero di rimanere con questi giocatori. Forse numericamente ci manca qualcosa a centrocampo. Rovella farà la risonanza martedì, Cataldi si è fermato negli ultimi giorni e speriamo di riaverlo presto. Poi ci sono gli altri infortunati che dovrebbero rientrare con date diverse. Mandas? Sono io che chiedo determinate cose, tocca molti palloni e un suo eventuale errore sarebbe solo mia responsabilità”.

Spazio al protagonista Frattesi: “Con il mister Gattuso avevo instaurato un rapporto in Nazionale. Ho sentito di potermi prendere le responsabilità alla Lazio e per questo ho fatto questa scelta. Non sono spaventato dal rischio di diventare imprescindibile. Questa è la mia crociata. Mi piacciono le sfide. Sto cercando di portare una mentalità diversa, vengo da un ambiente abituato a vincere che ti porta anche ad eliminare il pane dalla tavola come esempio per riuscire a trovare quel dettaglio in grado di fare la differenza”.