Celeghin e Sipos in gol, la Reggiana non passa a Guidonia Montecelio

Il pareggio contro la Reggiana è un risultato che testimonia le potenzialità di questo Guidonia Montecelio 1937 Fc che si porta a quota 7 punti dopo 4 giornate nel campionato di Serie C Sky WiFi, ad un punto proprio dai granata in una classifica che vedo lo Spezia in testa in attesa della sfida del Perugia.

L’undici titolare sceso in campo contro la Reggiana

Davanti a 867 spettatori, di cui 284 ospiti per un incasso di 8564 euro, le due squadre danno vita ad un match intenso che appassiona i presenti allo Stadio “Città dell’Aria” e tutti coloro in collegamento in diretta su Sky.

La prima conclusione è di Lepri con un tiro di poco sopra la traversa. Al 40′ pericoloso Tascone che sfiora l’incrocio dei pali con un collo pieno dal limite dell’area. I guidoniani accelerano le operazioni e al 42′ passano in vantaggio: D’Urso trova Celeghin che controlla bene e di sinistro indirizza sul primo palo con un rasoterra veloce e preciso che non lascia scampo al portiere. Il vantaggio però dura poco. Da un lancio lungo Esempio ammortizza verso la propria porta, il pallone resta a metà tra Drago e Baroni con il portiere che rinvia su Sipos che s’inserisce e segna a porta vuota. Drago si riscatta al 10′ del secondo tempo quando si distende sul diagonale di Girma. Il Guidonia Montecelio non resta a guardare e su un calcio piazzato Baroni cerca la deviazione di testa senza trovare la strada giusta della porta. Girma ci riprova al 20′ con una mezzapunta che esce di poco alta. Ci prova la Reggiana: Sipos arriva con un secondo di ritardo sul cross di Portanova. Frascatore e compagni reggono bene ed il risultato non cambia più.

Vertainen calcia il pallone, sullo sfondo il gruppo dell’Acanguardia e l’immagine che ritrae Alessandro Guidoni

“Nel primo tempo abbiamo fatto una partita straordinaria contro un club che punta a vincere il campionato. Ma una squadra come la nostra che ha l’obiettivo di fare bene non può concedere un gol del genere. Siamo stati pericolosi anche nel secondo tempo con numerosi palloni che hanno attraversato l’area. Ho dovuto fare una formazione per necessità a causa di alcune assenze. La mia squadra è forte, i ragazzi devono solo evitare di farsi gol da soli. Noto un cambio di mentalità da parte di tutti i giocatori e questo mi soddisfa”, l’analisi del mister Giovanni Lopez.

Il saluto della squadra al gruppo ultras Avanguardia, sempre presente a sostenere il Guidonia Montecelio 1937 Fc

“Mi trovo molto bene a Guidonia Montecelio: è un bell’ambiente. Siamo una squadra ambiziosa. Mi sento sempre meglio fisicamente. Il gol subito dopo un buon primo tempo ci ha impedito di andare in vantaggio all’intervallo. Stavamo facendo una partita di grande attenzione. Comunque abbiamo avuto situazioni interessanti anche alla fine della partita e lavoriamo per trovare la migliore condizione e poter fare tanto nel corso dei 90 minuti. Il calcio sta andando nella direzione di muoversi come blocco unito e con il mister lavoriamo ogni settimana. Queste partite ravvicinate spostano molto la classifica, importante fare risultato in sfide combattute che ci devono trovare sempre pronti. Mercoledì a Latina sarà molto complicato”, conclude Enrico Celeghin autore del primo gol in maglia rossoblù.