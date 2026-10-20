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I segreti della Lazio che batte fuori casa la Juventus ed è prima in classifica

Danilo D'Amico
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Danilo D'Amico
1 Minuti di lettura
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Una Lazio sorprendente vince a Torino contro la Juventus per 3-0 e resta in testa alla classifica della Serie A insieme all’Inter.

Cinica e spietata la compagine biancoceleste nelle tre marcature: al 37′ cross di Zaccagni per il colpo di testa di Provstgaard, al 21′ del secondo tempo diagonale di Isaksen che raccoglie il lancio di Nuno Tavares e angola imparabilmente, a un minuto dalla fine strepitosa galoppata di Dele Bashiru che supera con precisione l’estremo difensore bianconero. Pochi i rischi in difesa.

Secondo alcuni tutto merito dell’allenatore Ivan Gennaro Gattuso, scatenato sotto il gremito settore ospiti al triplice fischio finale: “Si è creata una bella famiglia, abbiamo fatto un mercato con pochi soldi ma andando a cercare ragazzi che credono in questo progetto e sono facili da allenare. Il segreto di questo successo, il primo per me da tecnico allo Stadium, è stato il coraggio. Le esperienze fatte all’estero mi hanno aiutato: è importante parlare con i giocatori che sono diversi rispetto ai miei tempi. Dobbiamo solo pensare a lavorare. La classifica non la guardiamo perché non siamo abituati a stare così in alto: abbiamo la testa già al Parma”.

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