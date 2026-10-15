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Virgilio, un poeta diventato mito

Sara Pietropaoli
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Sara Pietropaoli
2 Minuti di lettura
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Virgilio
Virgilio

Erano le idi di ottobre del 70 a.C. e la letteratura classica era destinata a cambiare. Nei pressi di Mantova nasceva Publio Virgilio Marone, rimasto alla storia semplicemente come Virgilio. Considerato il “padre dei padri” della letteratura classica latina, da sempre è stato un esempio per gli scrittori e gli intellettuali sia della sua epoca che nei secoli successivi. Ha riscritto il mito classico attraverso l’Eneide e ancora oggi le Bucoliche e le Georgiche raccontano la politica dell’antica Roma attraverso i dialoghi pastorali.

La fama del poeta ha fatto sì che nel corso dei secoli attorno alla figura di Virgilio nascesse un vero e proprio mito, fatto di superstizioni magiche e leggende popolari. Già a partire dall’antichità i suoi testi venivano considerati dei veri e propri strumenti di divinazione. Erano le Sortes Virgiliane, consigli e predizioni sul futuro fatte a partire dai versi delle sue opere. Pare che anche personalità di spicco come l’Imperatore Adriano fosse solito leggere un verso casuale dell’Eneide ed interpretarne poi l’ipotetico significato. A Virgilio sono legate anche la sorti di Castel dell’Ovo e di Napoli: la leggenda narra che il poeta abbia nascosto un uovo magico nei sotterranei del Castello e che lo mantenga in piedi. Se l’uovo si dovesse rompere, il castello crollerebbe e sulla città si abbatterebbero una serie di disgrazie. Inoltre, pare che nella Crypta Neapolitana (conosciuta anche come Grotta di Virgilio o Grotta Posillipo) si trovi la tomba del poeta latino, meta di veri e propri pellegrinaggi profani.

Dal Medioevo ad oggi Virgilio ha sempre racchiuso la simbologia del confine: complice la Divina Commedia, dove guida Dante per gran parte del suo viaggio ultraterreno, si trova a metà tra sapienza e fede, magia e realtà. Ancora oggi ispira scrittori e storici, donando spunti di riflessione sempre attuali.

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