Guidonia, i fondi del Pnrr ridisegnano la periferia: a Villanova nasce un parco giochi tra le case Ater e la nuova ciclabile

Un fazzoletto di verde restituito al quartiere, con altalene, giochi e tavolini in legno a pochi metri dagli alloggi popolari e dal nuovo tracciato per bici e pedoni. A Villanova, frazione popolosa di Guidonia Montecelio alle porte di Tivoli, la rigenerazione urbana passa anche da interventi di prossimità: è stato infatti inaugurato e aperto al pubblico un nuovo parco giochi pensato per offrire alle famiglie e ai più piccoli un punto di ritrovo sicuro e attrezzato.

L’opera rappresenta l’esito concreto di una sinergia istituzionale tra l’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) e l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio. L’intesa tra i due enti ha consentito di intercettare e destinare a uso collettivo una quota delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), originariamente stanziate per la realizzazione della pista ciclopedonale.

Proprio il nuovo asse della mobilità dolce – cinque chilometri di percorso finanziati con i fondi europei per ricucire il territorio tra Villanova e la località La Botte – fa da cornice al giardino appena consegnato ai residenti. Invece di limitarsi alla sola infrastruttura viaria, l’intervento ha permesso di riqualificare uno spazio adiacente agli edifici residenziali, trasformando un’area marginale in una piccola piazza di quartiere a misura di bambino. Un segnale di attenzione verso la qualità dell’abitare nelle periferie dell’hinterland romano, dove la creazione di luoghi di socialità quotidiana resta una delle sfide principali per la tenuta del tessuto civico.