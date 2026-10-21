Guidonia, fermata bus davanti alla scuola: lo stallo a 20 metri dalla nuova rotatoria diventa permanente

Lo stallo per gli autobus di via Roma, di fronte all’istituto I.I.S. Roma 298 (ex Ettore Majorana), è stato definitivamente spostato. La Polizia Municipale ha ordinato lo spostamento del sito in via Rita Levi Montalcini, proprio dove si trova il punto vendita Action. I lavori di allargamento sulla rotatoria che divide le due vie hanno portato a tale scelta, inevitabile per la sicurezza degli studenti all’uscita dalla scuola e non solo.

Lo stallo di fermata sarà posizionato precisamente a 20 metri dall’intersezione con via Roma e sarà sul lato destro della strada. La delimitazione dello spazio verrà indicata tramite la segnaletica verticale, con il cartello “Fermata Autobus”, e la segnaletica orizzontale, con la striscia gialla a zig-zag per la manovra di accostamento e la zona di sosta del bus con la scritta “BUS” di colore giallo.

Il Comando della Polizia Locale controllerà l’esecuzione dell’Ordinanza pubblicata. In base alla prescrizione parte inoltre divieto di sosta negli spazi asserviti alle fermate degli autobus