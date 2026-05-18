Guidonia, ASTRAL comunica le modifiche al TPL richieste dall’assessore Valentina Torresi

L’Assessorato ai Trasporti della Città di Guidonia Montecelio di Valentina Torresi mette a segno un altro passo nell’ottica dei miglioramenti richiesti dalla cittadinanza per il TPL. Arrivano infatti buone nuove dalla Regione Lazio e da ASTRAL, che annunciano le modifiche richieste dall’amministrazione comunale guidoniana dopo gli incontri delle scorse settimane.

“Le modifiche, attive da lunedì 18 maggio, andranno a riguardare la linea 1, quella della circolare Sallustio Crispo, che vedrà la limitazione delle corse destinate alla stazione ferroviaria di Lunghezza nel quartiere di Setteville. La stazione rimarrà servita, ma limitata a un numero minimo di corse al giorno considerando la scarsa frequentazione rilevata in questi primi quattro mesi di esercizio. Le corse brevi Sallustio Crispo – Setteville saranno incrementate proprio in virtù della domanda in aumento e delle richieste di miglioramento del servizio”, ha spiegato Valentina Torresi.

Rimangono invariate le corse scolastiche. Rispetto alla linea 2, Via Trento Villalba – Montecelio, viene annunciata la deviazione di tutte le corse nelle varie validità causa problematiche all’effettuazione del capolinea su Via Trento. Il nuovo capolinea sarà in Via Palermo e Via Trento non potrà essere servita per motivi tecnici.

“Altre rimodulazioni andranno a riguardare la linea 4, Via Nomentana – Stazione di Guidonia, che vedrà lo spostamento dell’orario di partenza di 2 corse di andata e 1 corsa di ritorno nella fascia oraria della mattina, mentre la linea 5, Sallustio Crispo – Stazione di Bagni di Tivoli, vedrà una nuova corsa all’andata ed una al ritorno, con modifiche degli orari di partenza per coprire le fasce prive di servizio nella validità L1. Verrà poi aggiunta un’ulteriore corsa all’andata e rimodulati gli orari di partenza per coprire le fasce prive di servizio nella validità L2, oltre all’aggiunta di un’altra nuova corsa all’andata e una al ritorno con la rimodulazione degli orari di partenza per coprire le fasce prive di servizio nella validità L3. Comunico a tutti i cittadini che i nuovi orari di partenza delle corse su queste linee modificate sono consultabili sul sito Astral e su Astral Infomobilità”, chiude l’assessore, che ringrazia la Regione Lazio e l’Astral per il lavoro effettuato.

“E’ sempre importante dare risposte ai cittadini, soprattutto su necessità quotidiane come il trasporto pubblico locale. Grazie ad una Regione attenta e vigile sui bisogni dei territori, e grazie al lavoro costante del nostro Assessore e dell’amministrazione comunale, siamo riusciti ad aggiungere un altro importante tassello”, ha dichiarato Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.

“Come Regione Lazio, fin dal nostro insediamento, abbiamo messo al centro l’ascolto ed il recepimento delle istanze che arrivano dalle amministrazioni comunali e dai territori. La pronta risposta arrivata da ASTRAL rispetto a quanto richiesto da Guidonia Montecelio sul TPL è la riprova di come la nostra amministrazione regionale sia un punto di riferimento, costante nel dare risposte e soprattutto servizi ai cittadini”, ha chiuso Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.