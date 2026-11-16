Guidonia, terreni ex Pio Istituto Santo Spirito: firma storica tra Regione, Asl e Comuni per la rigenerazione dell’area

Un nodo urbanistico rimasto irrisolto per decenni trova finalmente una strada istituzionale condivisa. È stata siglata lunedì 16 novembre, nella sede della Direzione Generale della Asl Rm5 a Tivoli, l’intesa che avvia la riqualificazione e la valorizzazione dei terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito. A mettere nero su bianco gli accordi di valorizzazione territoriale sono stati la Regione Lazio, l’azienda sanitaria locale e le amministrazioni comunali di Guidonia Montecelio e Tivoli.

Alla firma hanno preso parte l’assessore regionale con delega, tra le altre, al Patrimonio e alla Tutela del Territorio Fabrizio Ghera; il direttore generale della Asl Silvia Cavalli e i sindaci Mauro Lombardo (Guidonia Montecelio) e Marco Innocenzi (Tivoli). L’operazione interessa una vasta fascia di territorio situata tra l’Albuccione, Guidonia e la zona di Villa Adriana. Un’area strategica ma segnata da complesse vicende proprietarie e dalla presenza di insediamenti abitativi che attendono da tempo un riordino infrastrutturale e urbanistico.

I fondi, appartenuti in origine all’ex Pio Istituto Santo Spirito e agli Ospedali Riuniti di Roma, fanno oggi capo al patrimonio della Asl Rm 5. L’accordo traccia ora una tabella di marcia tecnica e amministrativa per razionalizzare, valorizzare e dismettere le porzioni non legate a funzioni sanitari, coniugando interesse pubblico, sostenibilità e coesione sociale. Restano invece fuori dal perimetro dell’intesa le superfici già destinate alle attività cliniche e quelle funzionali alla realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino.

“Questo accordo consentirà la riqualificazione di beni che torneranno fruibili per la collettività, migliorando la qualità della vita dei cittadini – ha spiegato l’assessore Fabrizio Ghera –. L’intervento rientra pienamente nel programma avviato dalla giunta Rocca per la dismissione e la valorizzazione del patrimonio regionale”. Sulla stessa linea il direttore generale Silvia Cavalli, che ha sottolineato come l’operazione permetta all’azienda sanitaria di concentrare risorse ed energie sulla tutela della salute e sull’erogazione dei servizi, innescando al contempo progetti di sviluppo locale. “Si tratta di un passaggio importante perché permette alla Asl di concentrare sempre più risorse ed energie sul proprio compito principale: la tutela della salute e l’erogazione dei servizi ai cittadini, favorendo al tempo stesso progetti di sviluppo e riqualificazione a beneficio del territorio”, ha spiegato Cavalli.

Soddisfazione anche dai due primi cittadini coinvolti. Per il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, si tratta di “un percorso amministrativo coraggioso e tecnicamente valido”, sul quale occorre ora “procedere a velocità sostenuta”. Gli fa eco il sindaco di Tivoli, Marco Innocenzi, che evidenzia il valore della sinergia istituzionale: “La zona sarà rigenerata nel pieno rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, offrendo nuove opportunità di crescita e di investimento per tutto il territorio”.