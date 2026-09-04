Montecelio, Pinciarelle: la giunta tutela il piatto simbolo con il riconoscimento De.C.O e oggi (fino a domenica) torna la sagra

C’è un gesto antico, quello del “pinciare”, pizzicare con le dita un pezzo d’impasto di acqua e farina fino a dargli la forma irregolare e porosa che trattiene il sugo. Da quel gesto nasce il nome delle Pinciarelle, la pasta fresca che da secoli è il simbolo culinario di Montecelio. Ora quel gesto vuole diventare patrimonio ufficiale del Comune di Guidonia Moncelio. Con delibera del 3 settembre (la numero 112), la giunta comunale presieduta dal sindaco Mauro Lombardo ha approvato l’avvio di tutte le procedure per il riconoscimento della De.C.O., la Denominazione Comunale di Origine, per le Pinciarelle monticellesi.

Il parere di regolarità tecnica, firmato dal dirigente Pierluigi Floridi, ha aperto la strada a un provvedimento dichiarato immediatamente eseguibile. Nessun nuovo impegno di spesa per l’Ente, ma un forte investimento simbolico e politico.

Il progetto di Anci Lazio

L’operazione rientra in “Origine Comune”, il progetto promosso da Anci Lazio e sostenuto dal consiglio regionale del Lazio, nato nelle vetrine di Expo Milano 2015 e cresciuto fino a coinvolgere quasi cinquanta Comuni della regione. La De.C.O. non è un marchio europeo come Dop o Igp, ma un attestato d’identità comunale. È il sindaco che certifica che un prodotto è nato lì, appartiene a quella comunità, a quella storia. Uno strumento definito dall’Anci, “di sostegno sostenibile delle economie locali mediante la tutela dei saperi e la promozione di prodotti agro-alimentari di qualità“. In questa mappa del gusto laziale ci sono già le patacche di Serrone, lo zucchino romanesco di Sabaudia, la minestra dei pescatori di Anzio. Ora Guidonia Montecelio candida il suo piatto simbolo: le Pinciarelle.

Il sapore del borgo

Le Pinciarelle, recita la delibera, sono “pasta fresca di farina, acqua e talvolta uova, servita con i tradizionali sughi a base di carne o verdure“. Una ricetta povera, di casa, custodita nel Borgo di Montecelio grazie soprattutto all’impegno dell’associazione Le Pinciarelle Aps che, insieme al Comune e alla Pro Loco, ogni settembre organizza la storica sagra. È una tradizione che l’amministrazione ha inserito nel suo “Progetto identità”, quel filone delle linee di mandato che punta a valorizzare, custodire e tutelare le peculiarità culturali, artistiche e storiche del territorio. E la cucina, in questo caso, è cultura.

I prossimi passi

La delibera di giunta è solo il primo atto. Il sindaco Lombardo ha ora mandato per presentare il progetto in consiglio comunale, dove dovrà essere approvato il disciplinare definitivo. Gli ingredienti esatti, le proporzioni, la tecnica di lavorazione, l’area di produzione. Solo chi rispetterà quel disciplinare potrà fregiarsi della dicitura “Pinciarelle De.C.O. di Montecelio” e utilizzare il logo comunale. Una garanzia per il consumatore, una tutela per i produttori locali e un’arma in più per la promozione turistica del borgo.

Intanto una delle manifestazioni più attese dell’estate torna ad animare il Borgo di Montecelio. Da oggi venerdì 4 a domenica 6 il Giardino di San Michele ospiterà la 28ª edizione della Sagra delle Pinciarelle. Tre giorni all’insegna della gastronomia, della convivialità e dello stare insieme. Tra le novità di questa edizione, anche la navetta gratuita con partenza dalla Piazza del Mercato di Guidonia. Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni locali, che anche quest’anno accompagnerà residenti e visitatori alla riscoperta delle tradizioni gastronomiche di Montecelio.